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Туризм
https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html
Туристы выбрали города, в которые лучше всего путешествовать осенью
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.10.2020
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туризм
туризм
новости - туризм
нижний новгород
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что почти треть из них – 29 процентов – хотели бы провести каникулы в это время года в Санкт-Петербурге. Москва – на втором месте, за нее проголосовали 17 процентов опрошенных.Замыкает тройку лидеров Казань. Ей отдали голоса 13 процентов респондентов.В первую пятерку вошли Нижний Новгород (восемь процентов голосов) и Ростов-на-Дону (семь процентов голосов). Пять процентов туристов проголосовали за Волгоград, он расположился на шестом месте рейтинга.В группу городов, которые набрали по три процента голосов, вошли Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента получили Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Замкнула рейтинг Пермь, ее назвал один процент опрошенных.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
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москва
уфа
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самара
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туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, уфа, новосибирск, челябинск, самара, волгоград, омск, ростов-на-дону, воронеж, пермь, красноярск, санкт-петербург, казань

Туристы выбрали города, в которые лучше всего путешествовать осенью

12:50 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что почти треть из них – 29 процентов – хотели бы провести каникулы в это время года в Санкт-Петербурге. Москва – на втором месте, за нее проголосовали 17 процентов опрошенных.
Замыкает тройку лидеров Казань. Ей отдали голоса 13 процентов респондентов.
В первую пятерку вошли Нижний Новгород (восемь процентов голосов) и Ростов-на-Дону (семь процентов голосов). Пять процентов туристов проголосовали за Волгоград, он расположился на шестом месте рейтинга.
В группу городов, которые набрали по три процента голосов, вошли Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента получили Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Замкнула рейтинг Пермь, ее назвал один процент опрошенных.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваУфаНовосибирскЧелябинскСамараВолгоградОмскРостов-на-ДонуВоронежПермьКрасноярскСанкт-ПетербургКазань
 
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