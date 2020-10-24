https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html
Туристы выбрали города, в которые лучше всего путешествовать осенью
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:50
2020-10-24T12:50
2020-10-24T12:50
туризм
туризм
новости - туризм
нижний новгород
москва
уфа
новосибирск
челябинск
самара
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549790_0:0:3148:1771_1400x0_80_0_0_f7463ab4b89693a21846b25ab18abd2d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что почти треть из них – 29 процентов – хотели бы провести каникулы в это время года в Санкт-Петербурге. Москва – на втором месте, за нее проголосовали 17 процентов опрошенных.Замыкает тройку лидеров Казань. Ей отдали голоса 13 процентов респондентов.В первую пятерку вошли Нижний Новгород (восемь процентов голосов) и Ростов-на-Дону (семь процентов голосов). Пять процентов туристов проголосовали за Волгоград, он расположился на шестом месте рейтинга.В группу городов, которые набрали по три процента голосов, вошли Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента получили Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Замкнула рейтинг Пермь, ее назвал один процент опрошенных.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
нижний новгород
москва
уфа
новосибирск
челябинск
самара
волгоград
омск
ростов-на-дону
воронеж
пермь
красноярск
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549790_227:0:2956:2047_1400x0_80_0_0_e4a92880ca322e6677efaca51a4bf9ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, уфа, новосибирск, челябинск, самара, волгоград, омск, ростов-на-дону, воронеж, пермь, красноярск, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что почти треть из них – 29 процентов – хотели бы провести каникулы в это время года в Санкт-Петербурге. Москва – на втором месте, за нее проголосовали 17 процентов опрошенных.
Замыкает тройку лидеров Казань. Ей отдали голоса 13 процентов респондентов.
В первую пятерку вошли Нижний Новгород (восемь процентов голосов) и Ростов-на-Дону (семь процентов голосов). Пять процентов туристов проголосовали за Волгоград, он расположился на шестом месте рейтинга.
В группу городов, которые набрали по три процента голосов, вошли Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента получили Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Замкнула рейтинг Пермь, ее назвал один процент опрошенных.