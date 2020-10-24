https://ria.ru/20201024/goroda-1581160304.html

Туристы выбрали города, в которые лучше всего путешествовать осенью

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:50

2020-10-24T12:50

2020-10-24T12:50

туризм

туризм

новости - туризм

нижний новгород

москва

уфа

новосибирск

челябинск

самара

волгоград

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали города-миллионники, в которые лучше всего путешествовать осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, что почти треть из них – 29 процентов – хотели бы провести каникулы в это время года в Санкт-Петербурге. Москва – на втором месте, за нее проголосовали 17 процентов опрошенных.Замыкает тройку лидеров Казань. Ей отдали голоса 13 процентов респондентов.В первую пятерку вошли Нижний Новгород (восемь процентов голосов) и Ростов-на-Дону (семь процентов голосов). Пять процентов туристов проголосовали за Волгоград, он расположился на шестом месте рейтинга.В группу городов, которые набрали по три процента голосов, вошли Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента получили Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Замкнула рейтинг Пермь, ее назвал один процент опрошенных.

https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html

нижний новгород

москва

уфа

новосибирск

челябинск

самара

волгоград

омск

ростов-на-дону

воронеж

пермь

красноярск

санкт-петербург

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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