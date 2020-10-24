https://ria.ru/20201024/erdogan-1581340586.html

Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и выразил удовлетворение тем, что армия... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:18

2020-10-24T15:18

2020-10-24T15:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

кайсери

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>АНКАРА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и выразил удовлетворение тем, что армия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> "освобождает свои земли от оккупации"."Утром у меня был телефонный разговор с Алиевым. Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их. Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа "два государства - один народ", - сказал Эрдоган, выступая в городе <a href="http://ria.ru/location_Kayseri/" target="_blank" data-auto="true">Кайсери</a>. Трансляция велась в <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1319960413673500672" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> турецкого лидера.Он выразил возмущение тем, что некоторые страны, в частности <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, поддерживает "оккупацию азербайджанских земель".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581186266.html

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нагорно-карабахская республика

кайсери

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Карабахе: звуки взрывов и сирены в Степанакерте Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет. 2020-10-24T15:18 true PT1M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, кайсери, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире