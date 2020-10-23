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Мощный удар по врагам Америки: единственное, что беспокоит Россию
Страна, похоже, окончательно впала в параноидальное психическое состояние "осажденной крепости". Вместо того чтобы решать внутренние проблемы — а их множество,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:28
2020-10-23T14:29
сша
авторы
мнение - авторы
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Страна, похоже, окончательно впала в параноидальное психическое состояние "осажденной крепости". Вместо того чтобы решать внутренние проблемы — а их множество, включая последствия стихийных бедствий, массовые протесты, полицейский произвол, галопирующую преступность и чудовищную статистику коронавируса, — власти борются с иностранной пропагандой, как будто дел других нет.Вы, разумеется, поняли, о какой стране речь.Государственный департамент Соединенных Штатов<a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/22/us-designates-six-more-chinese-media-firms-as-foreign-missions" target="_blank"> объявил</a> представительства еще шести китайских СМИ на своей территории "иностранными миссиями", поскольку те, по версии американского правительства, "в значительной степени или полностью контролируются китайским государством". Таким образом, число китайских изданий, попавших под данное определение, увеличилось до 12.При этом госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что его ведомство "не планирует налагать никаких ограничений на то, что эти медиа будут публиковать в США" — "мы просто хотим сделать так, чтобы американский народ, потребитель информации, мог отличать новости, написанные свободной прессой, от пропаганды, распространяемой Компартией <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Это не одно и то же". Он добавил, что шаг направлен на "срыв усилий китайской коммунистической пропаганды".Насчет отсутствия ограничений госсекретарь сказал не то чтобы всю правду. Ограничения в работе китайских журналистов, безусловно, появятся — начиная от требований по сокращению максимального штата представительств (с 200 до 160) и заканчивая тем, что китайские СМИ будут вынуждены подчиняться тем же требованиям, что дипломатические миссии. Например, <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/22/media/us-china-media-company-pompeo-intl-hnk/index.html" target="_blank">без одобрения Госдепа</a> эти СМИ не смогут ни покупать, ни арендовать офисные помещения; все изменения в штате, наем персонала — придется регистрировать в Госдепе же.Для нас с вами тут, разумеется, нет ничего нового — до Китая просто дошла очередь: первыми официальными ведьмами с последующей охотой на них стали как раз российские журналисты (смотри долгую и запоминающуюся истерию вокруг тлетворного влияния RT и Sputnik, расползшуюся на весь Pax Americana).Разница тут разве что в том, что русскую пропаганду побеждали в потной борьбе представители предыдущей — демократической — американской госадминистрации, а китайскую побеждают представители администрации республиканской.Но рискнем предположить: точно так же, как приход <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> ничем не улучшил отношение американского государства к российским СМИ (собственно, иностранным агентом RT признали уже при Трампе) — так и возможная замена его Байденом (или, если тот по медицинским причинам не сможет работать, Камалой Харрис) не отыграет назад меры, предпринятые <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a> в отношении СМИ КНР. Трамп, многократно обозванный "марионеткой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>", был обречен на то, чтобы доказывать обратное. Байден, уличаемый в связях с Китаем, — будет точно так же обречен быть трампее самого Трампа в отношении Китая....Разумеется, рассматривать деятельность китайских СМИ в Америке как коммунистическую пропаганду всерьез невозможно. Страна, в которой четыре сотни миллиардеров (больше — шесть сотен — только в самих США) и тысячи крупных частных корпораций, давно уже никак не пропагандирует отмену частной собственности и уничтожение имущественных различий между людьми. Когда трамписты говорят о "коммунистической пропаганде" — они просто пользуются термином, который по старой памяти должен напугать часть американского электората, заставшего еще холодную войну и всосавшего с молоком <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Rejjgan/" target="_blank" data-auto="true">Рейгана</a> речекряки про "Империю Зла" и фильмы типа "Красный рассвет" (кубинцы и русские атакуют и оккупируют Америку, чтобы половину людей расстрелять, а у другой отобрать данные Богом права).К тому же аудитория китайских СМИ в Америке достаточно мала, чтобы не оказывать значимого влияния на внутриамериканскую политику.Поэтому перед нами, надо думать, просто вынос внутриамериканской межэлитной политической грызни во внешний мир. И вот это уже является проблемой — причем как для мира, так и (в первую очередь) для самой Америки.Фокус в том, что пресловутое глобальное американское лидерство — в том числе и информационное — изначально было не только мощнейшим американским преимуществом, но и довольно тяжелой, неудобной и ответственной ношей. Радуясь в конце нулевых — начале десятых тому, как круто американские соцсети проникают во внешний мир, донося голос американской правды до жителей всех недемократических стран и провоцируя в них цветные революции, американские мозговые центры явно упустили один очевидный момент. А именно: современное информационное пространство — по своей природе не односторонний репродуктор, висящий на столбе над каждым жителем планеты. Это всегда еще и микрофон — что делает движение информации в нем двусторонним. При этом сохранять свое глобальное влияние "новые медиа" по определению в состоянии только до тех пор, пока движение информации в них остается свободным. Чтобы понять, насколько подготовлены оказались американские информационные структуры к миру действительно свободного слова, — достаточно прочесть драматическую историю развития цензуры в том же Facebook. Как <a href="https://www.newyorker.com/magazine/2020/10/19/why-facebook-cant-fix-itself" target="_blank">писал</a> в середине октября The New York Post, в 2004 году список запретов Facebook составлял одну страничку, а количество модераторов достигало 12 душ. В 2015 году в сети работали 4,5 тысячи модераторов, а руководство по запретам увеличилось в несколько раз. В 2020 году в Facebook работают 15 тысяч модераторов, а талмуд по запрещенке вырос до 12 тысяч слов (примерно половина "Евгения Онегина") с массой пунктов и подпунктов. Понятно, что легион модераторов будет только расти (собственно, по древнеримским меркам их уже три легиона). А список того, чего нельзя писать в Facebok, — будет толстеть и толстеть.Показательно, что практически сразу после написания данной статьи сама The New York Post подверглась акту беспрецедентной цензуры со стороны как Facebook, так и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> — ее сенсация о знаменитом ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> не только была проигнорирована ведущими американскими СМИ, но и безжалостно вырезалась из обеих основных американских соцсетей (собственно, сенсацией в итоге стало именно это).Парадоксальным образом именно Америка оказалась главной жертвой той свободы, которую она так долго и навязчиво пропагандировала миру. Оказалось, что это в России (авторитарной, недемократической России) иностранные СМИ — включая европейские, британские и американские, в том числе откровенно казенные и весьма антироссийски настроенные — могут не испытывать никаких проблем и работать без малейшего давления со стороны государства. А для самой Америки возможность по-настоящему свободного распространения информации стала шоком, вызвавшим судорожный поиск врагов и раскидывание откровенно глупых запретов и ограничений направо и налево.В итоге мы видим крайне поучительную вещь. "Провайдеры свободы слова" пытаются хаотично затыкать несогласных внутри самой Америки. Попутно государство пытается заткнуть тех, до кого просто в силах дотянуться в рамках своих законов — то есть иностранцев (в прошлом сезоне в моде была только Россия, сейчас к ней добавился Китай, неизбежно пополнение клуба Врагов, Взламывающих Демократию). Отчего именно США оказались слабым звеном свободы? У меня есть только одна версия: в силу самого своего удаленного географического положения в окружении пары слабых соседей, а также многовекового доминирования в самой стране одной группы населения с твердым сводом ценностей и правил — Америка просто не потрудилась развить себе механизмы настоящего внутреннего диалога. Нет, споры шли, в том числе и идеологические — но они шли, по большому счету, внутри одной и той же "белой протестантской реальности", на едином для нее языке понятий.Но глобализация — во главе которой встала Америка — изменила ее саму. Она сама (благодаря иммиграции, демографическим сдвигам, неизбежному увеличению внутреннего разнообразия) заговорила на разных понятийных языках. И когда дело дошло до первого настоящего внутреннего противостояния, выяснилось, что она сама себя в упор не понимает и понимать не умеет. В результате на поверку устойчивость американского общества и его умение "переплавлять людей всех цветов и убеждений в одинаковых американцев" оказалась просто мифом о себе. И кризис-2020, который сотрясает целые страны и который, по версии американских же идеологов, должен сокрушить "авторитарные" режимы и ничем не повредить демократиям — вместо этого почему-то лихорадит и бросает в жар анархии и холод цензуры самую главную мировую демократию.А Россия, глядя на это, <a href="https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html" target="_blank">беспокоится</a> только о том, как бы не простудиться на ее похоронах.
https://ria.ru/20200923/pompeo-1577679467.html
https://ria.ru/20200813/1575755758.html
https://ria.ru/20201023/tramp-bayden-1581138998.html
https://ria.ru/20201022/skandal-1581090619.html
https://ria.ru/20201005/kitay-1578106797.html
«Новости, написанные свободной прессой ....» ! Поржал от души. Спасибо Помпео, после отставки пиши заявление окраинцам, чтоб в 95 квартал приняли.
49
Америка, как государство, построенное на лжи, не выдерживает проверку правдой. Отсюда - и запреты, и контроль "свободы слова" в контролируемых медиамагнатами СМИ. "Свобода слова" по -американски - это иллюзия, которая рушится на наших глазах. "Мир меняется на глазах – Перемены везде происходят. Все иллюзии терпят крах, Только правда, как солнце, восходит." Олег Андрис
47
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
Виктор Мараховский
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Виктор Мараховский
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
сша, авторы, мнение - авторы

Мощный удар по врагам Америки: единственное, что беспокоит Россию

14:28 23.10.2020 (обновлено: 14:29 23.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Страна, похоже, окончательно впала в параноидальное психическое состояние "осажденной крепости". Вместо того чтобы решать внутренние проблемы — а их множество, включая последствия стихийных бедствий, массовые протесты, полицейский произвол, галопирующую преступность и чудовищную статистику коронавируса, — власти борются с иностранной пропагандой, как будто дел других нет.
Вы, разумеется, поняли, о какой стране речь.
Государственный департамент Соединенных Штатов объявил представительства еще шести китайских СМИ на своей территории "иностранными миссиями", поскольку те, по версии американского правительства, "в значительной степени или полностью контролируются китайским государством". Таким образом, число китайских изданий, попавших под данное определение, увеличилось до 12.
При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что его ведомство "не планирует налагать никаких ограничений на то, что эти медиа будут публиковать в США" — "мы просто хотим сделать так, чтобы американский народ, потребитель информации, мог отличать новости, написанные свободной прессой, от пропаганды, распространяемой Компартией Китая. Это не одно и то же". Он добавил, что шаг направлен на "срыв усилий китайской коммунистической пропаганды".
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 20:01
Помпео обвинил китайские дипмиссии в политической активности в США
Насчет отсутствия ограничений госсекретарь сказал не то чтобы всю правду. Ограничения в работе китайских журналистов, безусловно, появятся — начиная от требований по сокращению максимального штата представительств (с 200 до 160) и заканчивая тем, что китайские СМИ будут вынуждены подчиняться тем же требованиям, что дипломатические миссии. Например, без одобрения Госдепа эти СМИ не смогут ни покупать, ни арендовать офисные помещения; все изменения в штате, наем персонала — придется регистрировать в Госдепе же.
Для нас с вами тут, разумеется, нет ничего нового — до Китая просто дошла очередь: первыми официальными ведьмами с последующей охотой на них стали как раз российские журналисты (смотри долгую и запоминающуюся истерию вокруг тлетворного влияния RT и Sputnik, расползшуюся на весь Pax Americana).
Разница тут разве что в том, что русскую пропаганду побеждали в потной борьбе представители предыдущей — демократической — американской госадминистрации, а китайскую побеждают представители администрации республиканской.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 18:44
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией
Но рискнем предположить: точно так же, как приход Трампа ничем не улучшил отношение американского государства к российским СМИ (собственно, иностранным агентом RT признали уже при Трампе) — так и возможная замена его Байденом (или, если тот по медицинским причинам не сможет работать, Камалой Харрис) не отыграет назад меры, предпринятые Америкой в отношении СМИ КНР. Трамп, многократно обозванный "марионеткой Путина", был обречен на то, чтобы доказывать обратное. Байден, уличаемый в связях с Китаем, — будет точно так же обречен быть трампее самого Трампа в отношении Китая.
...Разумеется, рассматривать деятельность китайских СМИ в Америке как коммунистическую пропаганду всерьез невозможно. Страна, в которой четыре сотни миллиардеров (больше — шесть сотен — только в самих США) и тысячи крупных частных корпораций, давно уже никак не пропагандирует отмену частной собственности и уничтожение имущественных различий между людьми. Когда трамписты говорят о "коммунистической пропаганде" — они просто пользуются термином, который по старой памяти должен напугать часть американского электората, заставшего еще холодную войну и всосавшего с молоком Рейгана речекряки про "Империю Зла" и фильмы типа "Красный рассвет" (кубинцы и русские атакуют и оккупируют Америку, чтобы половину людей расстрелять, а у другой отобрать данные Богом права).
К тому же аудитория китайских СМИ в Америке достаточно мала, чтобы не оказывать значимого влияния на внутриамериканскую политику.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 11:11Президентские выборы в США — 2020
В бой идут старики. Кто победил на дебатах в США
Поэтому перед нами, надо думать, просто вынос внутриамериканской межэлитной политической грызни во внешний мир. И вот это уже является проблемой — причем как для мира, так и (в первую очередь) для самой Америки.
Фокус в том, что пресловутое глобальное американское лидерство — в том числе и информационное — изначально было не только мощнейшим американским преимуществом, но и довольно тяжелой, неудобной и ответственной ношей.
Радуясь в конце нулевых — начале десятых тому, как круто американские соцсети проникают во внешний мир, донося голос американской правды до жителей всех недемократических стран и провоцируя в них цветные революции, американские мозговые центры явно упустили один очевидный момент.
А именно: современное информационное пространство — по своей природе не односторонний репродуктор, висящий на столбе над каждым жителем планеты. Это всегда еще и микрофон — что делает движение информации в нем двусторонним.
При этом сохранять свое глобальное влияние "новые медиа" по определению в состоянии только до тех пор, пока движение информации в них остается свободным.
Чтобы понять, насколько подготовлены оказались американские информационные структуры к миру действительно свободного слова, — достаточно прочесть драматическую историю развития цензуры в том же Facebook. Как писал в середине октября The New York Post, в 2004 году список запретов Facebook составлял одну страничку, а количество модераторов достигало 12 душ. В 2015 году в сети работали 4,5 тысячи модераторов, а руководство по запретам увеличилось в несколько раз. В 2020 году в Facebook работают 15 тысяч модераторов, а талмуд по запрещенке вырос до 12 тысяч слов (примерно половина "Евгения Онегина") с массой пунктов и подпунктов. Понятно, что легион модераторов будет только расти (собственно, по древнеримским меркам их уже три легиона). А список того, чего нельзя писать в Facebok, — будет толстеть и толстеть.
Показательно, что практически сразу после написания данной статьи сама The New York Post подверглась акту беспрецедентной цензуры со стороны как Facebook, так и Twitter — ее сенсация о знаменитом ноутбуке Хантера Байдена не только была проигнорирована ведущими американскими СМИ, но и безжалостно вырезалась из обеих основных американских соцсетей (собственно, сенсацией в итоге стало именно это).
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 21:02Президентские выборы в США — 2020
Глав Twitter и Facebook вызовут в сенат США из-за скандала с Байденом
Парадоксальным образом именно Америка оказалась главной жертвой той свободы, которую она так долго и навязчиво пропагандировала миру. Оказалось, что это в России (авторитарной, недемократической России) иностранные СМИ — включая европейские, британские и американские, в том числе откровенно казенные и весьма антироссийски настроенные — могут не испытывать никаких проблем и работать без малейшего давления со стороны государства.
А для самой Америки возможность по-настоящему свободного распространения информации стала шоком, вызвавшим судорожный поиск врагов и раскидывание откровенно глупых запретов и ограничений направо и налево.
В итоге мы видим крайне поучительную вещь. "Провайдеры свободы слова" пытаются хаотично затыкать несогласных внутри самой Америки. Попутно государство пытается заткнуть тех, до кого просто в силах дотянуться в рамках своих законов — то есть иностранцев (в прошлом сезоне в моде была только Россия, сейчас к ней добавился Китай, неизбежно пополнение клуба Врагов, Взламывающих Демократию).
Отчего именно США оказались слабым звеном свободы? У меня есть только одна версия: в силу самого своего удаленного географического положения в окружении пары слабых соседей, а также многовекового доминирования в самой стране одной группы населения с твердым сводом ценностей и правил — Америка просто не потрудилась развить себе механизмы настоящего внутреннего диалога. Нет, споры шли, в том числе и идеологические — но они шли, по большому счету, внутри одной и той же "белой протестантской реальности", на едином для нее языке понятий.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Приструнить Пекин. Соберут ли США антикитайский альянс
Но глобализация — во главе которой встала Америка — изменила ее саму. Она сама (благодаря иммиграции, демографическим сдвигам, неизбежному увеличению внутреннего разнообразия) заговорила на разных понятийных языках. И когда дело дошло до первого настоящего внутреннего противостояния, выяснилось, что она сама себя в упор не понимает и понимать не умеет.
В результате на поверку устойчивость американского общества и его умение "переплавлять людей всех цветов и убеждений в одинаковых американцев" оказалась просто мифом о себе.
И кризис-2020, который сотрясает целые страны и который, по версии американских же идеологов, должен сокрушить "авторитарные" режимы и ничем не повредить демократиям — вместо этого почему-то лихорадит и бросает в жар анархии и холод цензуры самую главную мировую демократию.
А Россия, глядя на это, беспокоится только о том, как бы не простудиться на ее похоронах.
 
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СШААвторыМнение - Авторы
 
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