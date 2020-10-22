https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html

Путин пошутил о простуде на похоронах оппонентов России

Владимир Путин жестко ответил странам, которые ждут "затухания России". РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:57

2020-10-22T17:57

2020-10-22T20:28

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> жестко ответил странам, которые ждут "затухания России".Глава государства подчеркнул, что Россия справится с веденными против нее санкциями."Мы же обращались и с площадки ООН хотя бы по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим", — отметил он.При этом президент призвал другие страны ввиду пандемии COVID-19 быть честнее в межгосударственных отношениях и отказаться от политики двойных стандартов.

https://ria.ru/20201022/rossiya-1581050788.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество