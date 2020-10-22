Путин пошутил о простуде на похоронах оппонентов России
17:57 22.10.2020 (обновлено: 20:28 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин жестко ответил странам, которые ждут "затухания России".
"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах", — сказал президент, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства подчеркнул, что Россия справится с веденными против нее санкциями.
"Мы же обращались и с площадки ООН хотя бы по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим", — отметил он.
При этом президент призвал другие страны ввиду пандемии COVID-19 быть честнее в межгосударственных отношениях и отказаться от политики двойных стандартов.