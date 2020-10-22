https://ria.ru/20201022/putin-valday-1581095490.html

Путин рассказал о трагедии для России. Новое из дискуссии "Валдая"

Трагедии и беды соседей, нашептывания из-за кулис в собственной стране и отсутствие страхов перед кем-либо — Владимир Путин традиционно выступил на сессии... РИА Новости, 22.10.2020

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<strong>МОСКВА, 22 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Трагедии и беды соседей, нашептывания из-за кулис в собственной стране и отсутствие страхов перед кем-либо — Владимир Путин традиционно выступил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Традиционно — но в новом формате. Впервые основной гость общался с экспертами и журналистами онлайн. О других новостях и о самом наболевшем — подборка РИА Новости. Гости на экранеВ клубе давно размышляли над тем, как разнообразить формат и придумать что-то новенькое. "Мы думали, думали, а оно само пришло!" — признался модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов. Большинство иностранных гостей участвовали в дискуссии с российскими коллегами по видеосвязи. А президент выходил в эфир из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Его вступительная речь заняла не менее сорока минут, дискуссионная часть — несколько часов. И поскольку Владимир Путин довольно давно не проводил больших интервью, вопросов о происходящем накопилось много. И ответов прозвучало тоже немало. О тектонических переменах и силе государстваКоронавирус не отступил и представляет серьезную угрозу. "Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни", — отметил Путин. Пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе. "Что такое сильное государство, в чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала", — рассуждал в ходе дискуссии Путин. И сделал вывод: сила государства — прежде всего в доверии граждан.О закулисных нашептываниях"Чей, собственно, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику. Приходится сталкиваться подчас с тем, что подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил", — сказал Путин.Сильное гражданское общество национально ориентировано и суверенно, считает президент России. Такое общество "прорастает из толщи народной жизни, может иметь разные формы и направления, но это явление культуры, традиций именно конкретной страны, а не продукт абстрактного транснационального разума, за которым спрятаны чужие интересы".Настоящую демократию нельзя импортировать, руководители стран, где реализуются такие схемы, всего лишь вассалы, уверен Путин.О статусе сверхдержавКитай и Германия движутся к статусу сверхдержав, тогда как США уже не могут претендовать на былое доминирование. В то же время, продолжал президент, заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции. "Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. И нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?" — задался вопросом российский лидер."Разумеется, времена, когда все важнейшие международные вопросы обсуждались и решались, по сути, между Москвой и Вашингтоном, канули в лету, давно прошли", — констатировал Путин. Однако Россия объективно оценивает свои возможности и потенциал, не собирается "затухать" и еще может "простудиться на похоронах" тех, кто предрекает ей такую судьбу. О тысячах погибших в КарабахеЧисло погибших с момента начала нового витка конфликта в Карабахе с обеих сторон в общей сложности приближается к пяти тысячам человек, сообщил президент России.Обе республики — равные партнеры для Москвы. И на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса. "Казалось, еще чуть-чуть — и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — признал Путин.Главная трагедия, в том числе и для России, — в гибели людей. "Этот конфликт начался не просто как межгосударственный и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа", — напомнил Путин. Но и то, что значительная часть территорий Азербайджана утрачена, неприемлемо.По словам российского лидера, он по несколько раз в день беседует по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. И рассчитывает, что в ходе переговоров по Нагорному Карабаху в Вашингтоне американские партнеры будут действовать в унисон с Россией.О позиции Эрдогана по Крыму и ЗакавказьюПутин отметил, что ему комфортно и надежно работать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не поддается внешнему давлению. Однако российскому президенту неинтересна позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма, так как Россия способна защитить свои интересы, ее международные партнеры не должны в этом сомневаться.В ходе дискуссии Путину указали на попытки турецких властей расширить зону влияния до границ бывшей Османской империи, в которую входил и Крым. "Я не знаю, что планирует президент Эрдоган, как он относится к османскому наследию, это вы у него спросите", — ответил Путин. И напомнил: объем торгового оборота с Турцией — 20 миллиардов долларов, значит, Анкара реально заинтересована в продолжении сотрудничества. При этом позиции Москвы и Анкары не совпадают не только по Крыму, уточнил Путин, но и по ситуации в Закавказье. Россия настаивает на мирном переговорном процессе, Турция активно выступает за военное решение конфликта. Однако Москва не опасается разногласий. "Мы сегодня, слава Богу, не в таком положении, когда должны чего-то бояться", — подчеркнул президент. О беде КиргизииРоссия не может смотреть на события в Киргизии без сожаления и тревоги, но не лезет с советами, наставлениями и не поддерживает отдельные политические силы в стране."То, что там происходит, — это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии все нормализуется, все встанет на ноги, Киргизия будет развиваться и мы с ней сохраним самые лучшие отношения", — сказал Путин по поводу вспыхнувших в республике массовых протестов, которые привели к добровольной отставке президента страны. О протестах в БелоруссииВозможный выход из ситуации в соседней республике — поправки в Конституцию либо принятие нового Основного закона. "Президент Лукашенко об этом заявил публично. Можно сказать: "Ну сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу — и все это ничего не имеет общего с демократией". Но вы знаете, все можно ведь оболгать", — рассудил Путин.Как бы то ни было, Россия не вмешивается в события в Белоруссии и рассчитывает, что так же поступят другие страны, позволив белорусам самим разобраться в ситуации. По мнению российского президента, "то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий". "Да, и жесткость была, может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил. В целом же, если сравнивать и посмотреть на картинки, — во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем", — пояснил Путин.О сокращениях в армииСокращений в Вооруженных силах России не планируется, все предложения Минфина на этот счет — лишь отражение дискуссий внутри правительственных ведомств. "Это просто одно из предложений Министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло", — сказал Путин.О просьбе за НавальногоПутин лично просил Генеральную прокуратуру разрешить выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него ограничения. "Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен) — власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, — вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" — сказал Путин.Более того, Путин в разговоре с одним из европейских лидеров предложил, чтобы российские специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими коллегами, поработали на месте, получили материалы. И эти материалы могли бы послужить основой для возбуждения уголовного дела. "Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет", — отметил Путин.Затем, продолжил президент, материалы передали в ОЗХО, и появились новые предположения об отравляющем веществе. "Так это "Новичок" или нет? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил Путин.О себеДискуссия на сессии "Валдая" добавила и несколько новых штрихов к портрету самого президента. Например, на вопрос о личных обидах в связи с критикой и нападками из других стран, он ответил так: "Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И эта функция имеет главную цель — обеспечение интересов российского народа. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию".К подобным выпадам он привык еще с 2000 года, когда велась активная борьба с бандами международных террористов на Кавказе: "Там я чего только не слышал и не видел, как меня только не изображали — и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах. Так что меня это не колышет".Один из последних вопросов в дискуссии звучал немного сентиментально: "Вы сказали, что не скучаете по временам холодной войны. А по чему скучаете?" Оказалось, по детям — слишком редко он их видит. Работает изо дня в день, решает текущие задачи. Никаких книжек о себе не читает и, по собственным признанию, не думает о своем месте и роли в истории — "пускай об этом думают те люди, для которых это интересно".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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