https://ria.ru/20201022/novichok-1581085336.html

Путин усомнился в обнаружении "Новичка" в организме Навального

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возникают сомнения в информации об обнаружении в организме Алексея Навального следов "Новичка". РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:19

2020-10-22T20:19

2020-10-22T20:19

выступление путина на заседании валдайского клуба

госпитализация алексея навального

алексей навальный

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что возникают сомнения в информации об обнаружении в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следов "Новичка".Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", президенту задали вопрос о ситуации с Алексеем Навальным."Хорошо, сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО…, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое", - рассказал Путин."Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", - добавил президент.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора".

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html

https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581084448.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html

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Путин об отравлении Навального: "Так это "Новичок" или не "Новичок"?" Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 2020-10-22T20:19 true PT3M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, в мире