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https://ria.ru/20201022/novichok-1581085336.html
Путин усомнился в обнаружении "Новичка" в организме Навального
Президент РФ Владимир Путин заявил, что возникают сомнения в информации об обнаружении в организме Алексея Навального следов "Новичка". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:19
2020-10-22T20:19
выступление путина на заседании валдайского клуба
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что возникают сомнения в информации об обнаружении в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следов "Новичка".Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", президенту задали вопрос о ситуации с Алексеем Навальным."Хорошо, сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО…,&nbsp; и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое", - рассказал Путин."Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", - добавил президент.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора".
https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html
https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581084448.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html
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Путин об отравлении Навального: "Так это "Новичок" или не "Новичок"?"
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выступление путина на заседании валдайского клуба, госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, в мире

Путин усомнился в обнаружении "Новичка" в организме Навального

20:19 22.10.2020
 
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что возникают сомнения в информации об обнаружении в организме Алексея Навального следов "Новичка".
Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", президенту задали вопрос о ситуации с Алексеем Навальным.
"Хорошо, сказали, что там нашли следы "Новичка". Потом все это было передано в ОЗХО…,  и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое", - рассказал Путин.
"Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", - добавил президент.
Алексей Навальный в Берлине. Кадр видео телеканала CBS - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 03:33
Американский телеканал впервые показал немецкую охрану Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 20:12
Путин заявил, что поручил отпустить Навального в Германию
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 13:48
Песков прокомментировал введение ЕС санкций из-за Навального
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВладимир ПутинВ мире
 
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