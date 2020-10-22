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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/lider-1581007518.html
Лидер Карабаха рассказал, что вселяет ему уверенность в победе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, побывавший в четверг на передней линии обороны, заявил, что боевой дух солдат вселяет ему... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:53
2020-10-22T14:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a>, побывавший в четверг на передней линии обороны, заявил, что боевой дух солдат вселяет ему уверенность в победе.По его словам, сегодня очень важно, "чтобы их воодушевление и решимость стали заразительными для тех, кто находится в тылу". "Наше общее желание вести эффективную борьбу против врага и добиться победы мы можем воплотить в жизнь благодаря совместным усилиям и безоговорочной вере в собственные силы", - отметил карабахский лидер.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Лидер Карабаха рассказал, что вселяет ему уверенность в победе

14:53 22.10.2020
 
© РИА НовостиРакета, упавшая на окраине Степанакерта
Ракета, упавшая на окраине Степанакерта - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, побывавший в четверг на передней линии обороны, заявил, что боевой дух солдат вселяет ему уверенность в победе.

"Каждый раз я возвращаюсь с передовой с новыми силами. Боевой дух и победный настрой наших ребят только вселяют большую уверенность в победе. Тесное сотрудничество профессиональных военных, призывников, ополчения и умение действовать бок о бок каждый день проявляются в новых подвигах", - написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня очень важно, "чтобы их воодушевление и решимость стали заразительными для тех, кто находится в тылу". "Наше общее желание вести эффективную борьбу против врага и добиться победы мы можем воплотить в жизнь благодаря совместным усилиям и безоговорочной вере в собственные силы", - отметил карабахский лидер.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Российский сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

Местные жители приготовили кровати для ночевки в подвале одного из домов города Шуши
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

Последствия обстрелов на улице в городе Шуши
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

Местные жители в подвале одного из домов города Мартуни
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

Житель в окне жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

Пострадавший в результате ракетного обстрела в больнице города Гянджа
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

Местные жители встречаются в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

Дом в Мартакерте, покинутый местными жителями из-за обстрелов города
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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