В Госдуме заявили, что десантная операция в Карабахе не планируется
16:18 22.10.2020 (обновлено: 17:40 22.10.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Применения российских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе не планируется, такая позиция согласована с Минобороны России, предпринимаемые сейчас меры для достижения положительного результата в решении конфликта достаточны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в беседе с НСН, что не исключает десантную операцию как один из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе.
"Константин Затулин не был уполномочен давать вышеуказанный комментарий, который не имеет отношения к официальной позиции Государственной думы и комитета Государственной думы по обороне. В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации", - подчеркнул Красов.
Он пояснил, что выражать официальную позицию Госдумы может только ее председатель или по его поручению его заместители или профильный комитет.
Красов также напомнил, что президент России Владимир Путин, главы МИД России Сергей Лавров и Минобороны России Сергей Шойгу предпринимают все необходимые меры для урегулирования данного конфликта, прекращения военных действий и перевода ситуации в мирный переговорный процесс.
"Все эти меры являются достаточными для достижения положительного результата", - подчеркнул парламентарий.
"В настоящее время руководством России предпринимаются исчерпывающие меры для урегулирования ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Состоялись переговоры главы МИД России Сергей Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении, где обсуждалось обострение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В частности, обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, и создание условий для его устойчивого урегулирования. В этой связи, комментарий депутата Константина Затулина о возможных вариантах реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе в виде высадки десанта не соответствует реальному состоянию дел", - сказал Красов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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