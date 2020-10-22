https://ria.ru/20201022/karabakh-1581025726.html

В Госдуме заявили, что десантная операция в Карабахе не планируется

Применения российских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе не планируется, такая позиция согласована с Минобороны России, предпринимаемые сейчас меры для... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:18

2020-10-22T16:18

2020-10-22T17:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вооруженные силы рф

нагорный карабах

госдума рф

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Применения российских Вооруженных сил в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> не планируется, такая позиция согласована с Минобороны России, предпринимаемые сейчас меры для достижения положительного результата в решении конфликта достаточны, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по обороне <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Krasov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Красов</a>.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, евразийской интеграции и связям с соотечественниками <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> заявил в беседе с НСН, что не исключает десантную операцию как один из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе.Он пояснил, что выражать официальную позицию Госдумы может только ее председатель или по его поручению его заместители или профильный комитет.Красов также напомнил, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, главы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> предпринимают все необходимые меры для урегулирования данного конфликта, прекращения военных действий и перевода ситуации в мирный переговорный процесс."Все эти меры являются достаточными для достижения положительного результата", - подчеркнул парламентарий."В настоящее время руководством России предпринимаются исчерпывающие меры для урегулирования ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Состоялись переговоры главы МИД России Сергей Лаврова с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, где обсуждалось обострение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В частности, обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, и создание условий для его устойчивого урегулирования. В этой связи, комментарий депутата Константина Затулина о возможных вариантах реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе в виде высадки десанта не соответствует реальному состоянию дел", - сказал Красов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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вооруженные силы рф, нагорный карабах, госдума рф, азербайджан, армения, в мире