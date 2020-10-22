https://ria.ru/20201022/karabakh-1581011354.html

Эксперт оценил возможное размещение миротворцев в Карабахе

Размещение миротворцев в Карабахе в ближайшее время является малореалистичным сценарием, возможно лишь обсуждение размещения наблюдателей, и то для этого нужно... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:10

2020-10-22T15:10

2020-10-22T15:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вадим муханов

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Размещение миротворцев в Карабахе в ближайшее время является малореалистичным сценарием, возможно лишь обсуждение размещения наблюдателей, и то для этого нужно согласие сторон, считает ведущий научный сотрудник Сектора Кавказа ИМЭМО РАН <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Mukhanov/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Муханов</a>.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе.Как сказал эксперт РИА Новости, вопрос очень трудный, потому что раньше <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не отвечал положительно на вопрос по поводу наблюдателей и миротворцев, хотя эта тема поднималась достаточно давно, но и ранее стороны конфликта не пришли к согласию по вопросу наблюдателей, и тем более миротворцев.По его словам, вопрос миротворцев является качественно более серьезным, нежели вопрос наблюдателей, и в ближайшей перспективе может стоять только вопрос о наблюдателях в Карабахе.Эксперт добавил, что при этом вопрос о наблюдателях в Карабахе не может быть решен отдельно от всей другой повестки, а с этим большие проблемы, так как по ключевым вопросам стороны не готовы ни к какому компромиссу и не готовы садиться за стол переговоров в свете продолжающихся военных действий.Как отметил Муханов, вопрос о наблюдателях не является приоритетным ни для <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, ни для Азербайджана, стороны этим вопросом просто прикрывают другие вопросы на фоне ключевых тем."А приоритет – это фиксация контроля над той или иной территорией. В общем то, что Азербайджан инициировал военные действия, которые идут уже третью неделю, подтверждает мысль о том, что действительно азербайджанская сторона хочет прежде, чем о чем-то говорить за столом переговоров, просто зафиксировать свое фактическое присутствие в конфликтной зоне, а потом уже говорить о контроле, а потом уже, даже не вторично, а третично говорить о наблюдателях", - пояснил эксперт.Как отметил Муханов, для того, чтобы в Карабахе появились наблюдатели или миротворцы, нужны усилия посредников.Он пояснил, что для введения миротворцев или размещения наблюдателей в зоне конфликта необходимо общее понимание, как это было в других зонах конфликта, в том числе, в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликте."Тогда был миротворческий контингент. Но тогда, до этого, стороны конфликта пришли к пониманию, что хотя бы наблюдатели, а потом миротворцы должны быть там", - сказал Муханов.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html

https://ria.ru/20201022/katolikos-1580989011.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

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