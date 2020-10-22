https://ria.ru/20201022/karabakh-1580944043.html

В Госдуме озвучили возможную реакцию России на ситуацию вокруг Карабаха

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не исключает, что одним... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:19

2020-10-22T10:19

2020-10-22T17:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

госдума рф

константин затулин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a> не исключает, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> может стать десантная операция. Об этом он заявил в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>.По словам депутата, мир в регионе нарушили <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, поэтому им следует напомнить, какое государство остается лидером на постсоветском пространстве. При этом он признался, что не уверен, как именно должна поступить Москва, но среди возможных вариантов назвал и десантную операцию.Он добавил, что, если потребуется, Россия должна объяснить Грузии, что "через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению".Это вынужденное решение, подчеркнул Затулин."Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — отметил он.Кроме того, Затулин согласился с мнением премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a>, заявившего, что из-за действий Азербайджана конфликт пока не имеет дипломатического решения, а также выразил сожаление по поводу того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России. Обстановка в зоне конфликтаМинувшей ночью в Нагорном Карабахе продолжились боевые действия. Как заявила Армия обороны непризнанной республики, бои идут по всей линии соприкосновения."На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. <…> Кроме локальных боев, диверсионные группы противника пытались просочиться в центральном направлении, эти попытки были пресечены подразделениями Армии обороны", — сообщает инфоцентр <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> в <a href="https://t.me/s/texekatvakanshtab" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Подразделения армии Карабаха "успешно пресекают планы противника по изменению оперативной обстановки", подчеркнули в инфоцентре.Там добавили, что город Мартуни и окрестные села подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана, но в Стапанакерте ночь прошла спокойно.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> также заявили о продолжающихся боях."В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении азербайджанского Минобороны. Как утверждают в военном ведомстве, на Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике и было вынуждено отступить с важных высот.Кроме того, Баку обвинил <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в применении баллистических ракет."Около 7:00 противник выпустил три ракеты в направлении Сиязанского района и в районе 9:00 — две ракеты в направлении Габалинского и одну ракету в направлении Кюрдамирского районов. Целью армянских Вооруженных сил было мирное население и гражданская инфраструктура. В результате ракетного обстрела противника жертв нет", — заявила пресс-служба Минобороны.В Армении это заявление опровергли."С территории Армении никаких ракет выпущено не было", — сказала РИА Новости пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.Конфликт в Карабахе Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Нынешнее обострение началось 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201021/oktay-1580916246.html

https://ria.ru/20201021/dobrovoltsy-1580862385.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, госдума рф, константин затулин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире