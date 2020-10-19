https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html

"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной. Армения и Азербайджан объявили перемирие на линии соприкосновения с 18 октября, однако уже через... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:35

2020-10-19T14:35

2020-10-19T14:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

фото

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Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной. Армения и Азербайджан объявили перемирие на линии соприкосновения с 18 октября, однако уже через несколько часов обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Кадры из обстрелянных городов — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

гянджа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, гянджа, фото, фото