https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

iPhone 12 не стоит своих денег? Рассказываем, почему так

Первые партии iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу по всему миру в пятницу, 23 октября. Популярность смартфона зашкаливает — предприимчивые россияне... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T16:42

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Первые партии <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу по всему миру в пятницу, 23 октября. Популярность смартфона зашкаливает — предприимчивые россияне продают места в "физических" очередях, а предзаказ в первый день собрал тысячи заявок. РИА Новости разбирается, так ли много нового в iPhone 12 и других его версиях, которые скоро доберутся до покупателя.Невеликий скачокЗа <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> закрепился статус компании-первопроходца, от которой каждый раз ждут качественного рывка. Правда, в последние годы более осторожного и даже консервативного производителя на рынке нет — конкуренты из мира <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> обогнали "яблоко" практически по всем технологическим аспектам. В 12-й серии iPhone преобразились, но далеко не так, как ожидалось. Например, неприятным сюрпризом стала привычная частота обновления экрана в 60 герц, тогда как у конкурентов давно 90, 120 или даже 144 герца.Не случилось возвращения Touch ID, изъятого из смартфонов несколько лет назад, но до сих пор отлично работающего на планшетах <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>. Остался без изменений экранный вырез, связанный с Face ID и выглядящий устаревшим на фоне врезанных или моторизованных фронтальных камер.Вопреки прогнозам аналитиков, в Apple почему-то решили увеличить минимальный объем встроенного накопителя только на Pro-версиях. iPhone 12 и iPhone 12 Мini все так же довольствуются смехотворными по меркам 2020 года 64 гигабайтами памяти, которых вечно не хватает, особенно тем, кто любит снимать видеоролики. А ведь смартфон к этому располагает.Наконец, странной выглядит ситуация с 5G. Да, возможность работы в мобильных сетях пятого поколения в iPhone появилась, и это на презентации даже назвали "новой эрой". Но со многими нюансами. Во-первых, максимальную скорость передачи данных смогут развивать только американские iPhone 12 Pro, эксклюзивно получившие поддержку миллиметровых частот. Во-вторых, оказалось, что в двухсимочном режиме (физическая и e-SIM) смартфон не будет поддерживать 5G ни на одной карте. Правда, западный оператор мобильной связи Verizon <u><a href="https://9to5mac.com/2020/10/16/how-to-get-5g-verizon-plan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a></u>, что компания Apple собирается исправить эту особенность. Наконец, реальный <u><a href="https://www.tomsguide.com/news/iphone-12-battery-life-results-are-in-and-theyre-not-great" target="_blank" rel="nofollow noopener">тест</a></u> автономности iPhone 12 показал, что в сетях 5G смартфон садится заметно быстрее коллег на Android.Так что нового?В iPhone 12 действительно много изменений, которые хоть и выглядят запоздалыми на фоне конкурентов, но порадуют "яблочное" комьюнити. Например, дизайн корпуса в уже классическом стиле iPhone 4 и 5.Использование OLED-матриц даже на младших моделях хорошо скажется на их восприятии. Выросло и физическое разрешение матриц. В 2019-м Apple часто упрекали в жадности, когда недешевый iPhone 11 оснащали дисплеем 828 x 1792 точек. Его преемник щеголяет разрешением в 1170 x 2532 пикселей.Кстати, о размерах. Совершенно новый iPhone 12 Мini очевидно обретет массу поклонников среди тех, кому не нравятся постоянно увеличивающиеся диагонали современных смартфонов. При сравнимых габаритах с iPhone SE (2020) покупатель получает современный флагман от Apple, как говорится, без компромиссов.Возможности по фото и видео новых iPhone серьезнее, но расслоение внутри линейки лишь увеличилось. Дело в том, что теперь они отличаются не только у Pro-версий от "простых" смартфонов, но и внутри самой "профессиональной" серии. Так, максимальные характеристики получил телевик у iPhone 12 Pro Max. У него увеличено эквивалентное фокусное расстояние до 65 миллиметров и оптический зум пятикратный. Двукратный — у iPhone 12 Pro. Правда, с увеличением картинки Apple лукавят. Там почему-то решили считать увеличение от широкоугольного сенсора (взятого за 0,5 единицы), тогда как принято — от основного датчика, как и делают все производители. И если отталкиваться от этого, то получается, что iPhone 12 Pro Max способен увеличивать картинку лишь в 2,5 раза. Но присутствие лидара, столь необходимого для дополненной реальности и быстрой фокусировки, — действительно позитивное нововведение, которое, возможно, повлияет на развитие всей мобильной фотографии.И конечно, как не упомянуть пятинанометровый чипсет A14 Bionic, благодаря которому в Apple назвали iPhone 12 своим самым мощным смартфоном. Только на презентации забыли сказать, с чем сравнивали и по каким критериям? Стоит подождать независимых тестов производительности, по результатам которых и можно делать выводы о том, насколько выросла она по отношению к iPhone 11.Дорого и магнитноАвтономность последних поколений iPhone уже не считается чем-то эталонным — конкуренты давно обошли Apple по времени работы на одном заряде и технологиям зарядки. Но в <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> решили сделать ход конем: возродили хорошо известное пользователям старых MacBook имя MagSafe. Новый MagSafe — это беспроводная зарядка с магнитами, позволяющими четко фиксировать смартфон на зарядном устройстве. На основе этих магнитов в Apple выпустили и целую россыпь аксессуаров, которые крепятся к спинке смартфона. Некоторые откровенно странные, например, кожаный держатель для карточек, который российскому покупателю предлагается за 5990 рублей. Абсурда добавляет то, что в iPhone давным-давно есть чип nfc и пользователи зачастую просто отказались от физических банковских (и не только) карт.Магнитная зарядка от Apple позволяет заряжать устройство с мощностью в 15 ватт, тогда как от ЗУ других производителей iPhone будет брать 7,5 ватта. Но, судя по всему, это ограничение чисто программное — блогеры <u><a href="https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html" target="_blank">выяснили</a></u>, что она построена на все том же стандарте Qi.Изъятие блока питания и проводных наушников из комплекта поставки новых iPhone — пожалуй, одна из самых ярких новостей про 12-й айфон. Правда, не везде смартфоны пойдут без аксессуаров. Так, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> вынудила Apple оставить наушники в коробке с iPhone 12.Но есть и хорошая новость: <u><a href="https://ria.ru/20201014/iphone-1579682276.html" target="_blank">цены</a></u> на iPhone 12 в России не самые высокие. Если базовая версия на 64 гигабайт у нас предлагается за 79 990 рублей, то точно такой же телефон в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> обойдется в пересчете на рубли в 89 тысяч.

https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html

https://ria.ru/20201014/iphone-1579780810.html

https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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