iPhone 12 не стоит своих денег? Рассказываем, почему так

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Первые партии <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу по всему миру в пятницу, 23 октября. Популярность смартфона зашкаливает — предприимчивые россияне продают места в "физических" очередях, а предзаказ в первый день собрал тысячи заявок. РИА Новости разбирается, так ли много нового в iPhone 12 и других его версиях, которые скоро доберутся до покупателя.Невеликий скачокЗа <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> закрепился статус компании-первопроходца, от которой каждый раз ждут качественного рывка. Правда, в последние годы более осторожного и даже консервативного производителя на рынке нет — конкуренты из мира <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> обогнали "яблоко" практически по всем технологическим аспектам. В 12-й серии iPhone преобразились, но далеко не так, как ожидалось. Например, неприятным сюрпризом стала привычная частота обновления экрана в 60 герц, тогда как у конкурентов давно 90, 120 или даже 144 герца.Не случилось возвращения Touch ID, изъятого из смартфонов несколько лет назад, но до сих пор отлично работающего на планшетах <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>. Остался без изменений экранный вырез, связанный с Face ID и выглядящий устаревшим на фоне врезанных или моторизованных фронтальных камер.Вопреки прогнозам аналитиков, в Apple почему-то решили увеличить минимальный объем встроенного накопителя только на Pro-версиях. iPhone 12 и iPhone 12 Мini все так же довольствуются смехотворными по меркам 2020 года 64 гигабайтами памяти, которых вечно не хватает, особенно тем, кто любит снимать видеоролики. А ведь смартфон к этому располагает.Наконец, странной выглядит ситуация с 5G. Да, возможность работы в мобильных сетях пятого поколения в iPhone появилась, и это на презентации даже назвали "новой эрой". Но со многими нюансами. Во-первых, максимальную скорость передачи данных смогут развивать только американские iPhone 12 Pro, эксклюзивно получившие поддержку миллиметровых частот. Во-вторых, оказалось, что в двухсимочном режиме (физическая и e-SIM) смартфон не будет поддерживать 5G ни на одной карте. Правда, западный оператор мобильной связи Verizon <u><a href="https://9to5mac.com/2020/10/16/how-to-get-5g-verizon-plan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a></u>, что компания Apple собирается исправить эту особенность. Наконец, реальный <u><a href="https://www.tomsguide.com/news/iphone-12-battery-life-results-are-in-and-theyre-not-great" target="_blank" rel="nofollow noopener">тест</a></u> автономности iPhone 12 показал, что в сетях 5G смартфон садится заметно быстрее коллег на Android.Так что нового?В iPhone 12 действительно много изменений, которые хоть и выглядят запоздалыми на фоне конкурентов, но порадуют "яблочное" комьюнити. Например, дизайн корпуса в уже классическом стиле iPhone 4 и 5.Использование OLED-матриц даже на младших моделях хорошо скажется на их восприятии. Выросло и физическое разрешение матриц. В 2019-м Apple часто упрекали в жадности, когда недешевый iPhone 11 оснащали дисплеем 828 x 1792 точек. Его преемник щеголяет разрешением в 1170 x 2532 пикселей.Кстати, о размерах. Совершенно новый iPhone 12 Мini очевидно обретет массу поклонников среди тех, кому не нравятся постоянно увеличивающиеся диагонали современных смартфонов. При сравнимых габаритах с iPhone SE (2020) покупатель получает современный флагман от Apple, как говорится, без компромиссов.Возможности по фото и видео новых iPhone серьезнее, но расслоение внутри линейки лишь увеличилось. Дело в том, что теперь они отличаются не только у Pro-версий от "простых" смартфонов, но и внутри самой "профессиональной" серии. Так, максимальные характеристики получил телевик у iPhone 12 Pro Max. У него увеличено эквивалентное фокусное расстояние до 65 миллиметров и оптический зум пятикратный. Двукратный — у iPhone 12 Pro. Правда, с увеличением картинки Apple лукавят. Там почему-то решили считать увеличение от широкоугольного сенсора (взятого за 0,5 единицы), тогда как принято — от основного датчика, как и делают все производители. И если отталкиваться от этого, то получается, что iPhone 12 Pro Max способен увеличивать картинку лишь в 2,5 раза. Но присутствие лидара, столь необходимого для дополненной реальности и быстрой фокусировки, — действительно позитивное нововведение, которое, возможно, повлияет на развитие всей мобильной фотографии.И конечно, как не упомянуть пятинанометровый чипсет A14 Bionic, благодаря которому в Apple назвали iPhone 12 своим самым мощным смартфоном. Только на презентации забыли сказать, с чем сравнивали и по каким критериям? Стоит подождать независимых тестов производительности, по результатам которых и можно делать выводы о том, насколько выросла она по отношению к iPhone 11.Дорого и магнитноАвтономность последних поколений iPhone уже не считается чем-то эталонным — конкуренты давно обошли Apple по времени работы на одном заряде и технологиям зарядки. Но в <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> решили сделать ход конем: возродили хорошо известное пользователям старых MacBook имя MagSafe. Новый MagSafe — это беспроводная зарядка с магнитами, позволяющими четко фиксировать смартфон на зарядном устройстве. На основе этих магнитов в Apple выпустили и целую россыпь аксессуаров, которые крепятся к спинке смартфона. Некоторые откровенно странные, например, кожаный держатель для карточек, который российскому покупателю предлагается за 5990 рублей. Абсурда добавляет то, что в iPhone давным-давно есть чип nfc и пользователи зачастую просто отказались от физических банковских (и не только) карт.Магнитная зарядка от Apple позволяет заряжать устройство с мощностью в 15 ватт, тогда как от ЗУ других производителей iPhone будет брать 7,5 ватта. Но, судя по всему, это ограничение чисто программное — блогеры <u><a href="https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html" target="_blank">выяснили</a></u>, что она построена на все том же стандарте Qi.Изъятие блока питания и проводных наушников из комплекта поставки новых iPhone — пожалуй, одна из самых ярких новостей про 12-й айфон. Правда, не везде смартфоны пойдут без аксессуаров. Так, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> вынудила Apple оставить наушники в коробке с iPhone 12.Но есть и хорошая новость: <u><a href="https://ria.ru/20201014/iphone-1579682276.html" target="_blank">цены</a></u> на iPhone 12 в России не самые высокие. Если базовая версия на 64 гигабайт у нас предлагается за 79 990 рублей, то точно такой же телефон в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> обойдется в пересчете на рубли в 89 тысяч.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Первые партии iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу по всему миру в пятницу, 23 октября. Популярность смартфона зашкаливает — предприимчивые россияне продают места в "физических" очередях, а предзаказ в первый день собрал тысячи заявок. РИА Новости разбирается, так ли много нового в iPhone 12 и других его версиях, которые скоро доберутся до покупателя.
Невеликий скачок
За Apple закрепился статус компании-первопроходца, от которой каждый раз ждут качественного рывка. Правда, в последние годы более осторожного и даже консервативного производителя на рынке нет — конкуренты из мира Android обогнали "яблоко" практически по всем технологическим аспектам.
В 12-й серии iPhone преобразились, но далеко не так, как ожидалось. Например, неприятным сюрпризом стала привычная частота обновления экрана в 60 герц, тогда как у конкурентов давно 90, 120 или даже 144 герца.
Не случилось возвращения Touch ID, изъятого из смартфонов несколько лет назад, но до сих пор отлично работающего на планшетах iPad. Остался без изменений экранный вырез, связанный с Face ID и выглядящий устаревшим на фоне врезанных или моторизованных фронтальных камер.
Вопреки прогнозам аналитиков, в Apple почему-то решили увеличить минимальный объем встроенного накопителя только на Pro-версиях. iPhone 12 и iPhone 12 Мini все так же довольствуются смехотворными по меркам 2020 года 64 гигабайтами памяти, которых вечно не хватает, особенно тем, кто любит снимать видеоролики. А ведь смартфон к этому располагает.
Наконец, странной выглядит ситуация с 5G. Да, возможность работы в мобильных сетях пятого поколения в iPhone появилась, и это на презентации даже назвали "новой эрой". Но со многими нюансами. Во-первых, максимальную скорость передачи данных смогут развивать только американские iPhone 12 Pro, эксклюзивно получившие поддержку миллиметровых частот. Во-вторых, оказалось, что в двухсимочном режиме (физическая и e-SIM) смартфон не будет поддерживать 5G ни на одной карте. Правда, западный оператор мобильной связи Verizon заявил, что компания Apple собирается исправить эту особенность. Наконец, реальный тест автономности iPhone 12 показал, что в сетях 5G смартфон садится заметно быстрее коллег на Android.
В iPhone 12 действительно много изменений, которые хоть и выглядят запоздалыми на фоне конкурентов, но порадуют "яблочное" комьюнити. Например, дизайн корпуса в уже классическом стиле iPhone 4 и 5.
Использование OLED-матриц даже на младших моделях хорошо скажется на их восприятии. Выросло и физическое разрешение матриц. В 2019-м Apple часто упрекали в жадности, когда недешевый iPhone 11 оснащали дисплеем 828 x 1792 точек. Его преемник щеголяет разрешением в 1170 x 2532 пикселей.
Кстати, о размерах. Совершенно новый iPhone 12 Мini очевидно обретет массу поклонников среди тех, кому не нравятся постоянно увеличивающиеся диагонали современных смартфонов. При сравнимых габаритах с iPhone SE (2020) покупатель получает современный флагман от Apple, как говорится, без компромиссов.
Возможности по фото и видео новых iPhone серьезнее, но расслоение внутри линейки лишь увеличилось. Дело в том, что теперь они отличаются не только у Pro-версий от "простых" смартфонов, но и внутри самой "профессиональной" серии. Так, максимальные характеристики получил телевик у iPhone 12 Pro Max. У него увеличено эквивалентное фокусное расстояние до 65 миллиметров и оптический зум пятикратный. Двукратный — у iPhone 12 Pro.
Правда, с увеличением картинки Apple лукавят. Там почему-то решили считать увеличение от широкоугольного сенсора (взятого за 0,5 единицы), тогда как принято — от основного датчика, как и делают все производители. И если отталкиваться от этого, то получается, что iPhone 12 Pro Max способен увеличивать картинку лишь в 2,5 раза. Но присутствие лидара, столь необходимого для дополненной реальности и быстрой фокусировки, — действительно позитивное нововведение, которое, возможно, повлияет на развитие всей мобильной фотографии.
И конечно, как не упомянуть пятинанометровый чипсет A14 Bionic, благодаря которому в Apple назвали iPhone 12 своим самым мощным смартфоном. Только на презентации забыли сказать, с чем сравнивали и по каким критериям? Стоит подождать независимых тестов производительности, по результатам которых и можно делать выводы о том, насколько выросла она по отношению к iPhone 11.
Дорого и магнитно
Автономность последних поколений iPhone уже не считается чем-то эталонным — конкуренты давно обошли Apple по времени работы на одном заряде и технологиям зарядки. Но в Купертино решили сделать ход конем: возродили хорошо известное пользователям старых MacBook имя MagSafe.
Новый MagSafe — это беспроводная зарядка с магнитами, позволяющими четко фиксировать смартфон на зарядном устройстве. На основе этих магнитов в Apple выпустили и целую россыпь аксессуаров, которые крепятся к спинке смартфона. Некоторые откровенно странные, например, кожаный держатель для карточек, который российскому покупателю предлагается за 5990 рублей. Абсурда добавляет то, что в iPhone давным-давно есть чип nfc и пользователи зачастую просто отказались от физических банковских (и не только) карт.
Магнитная зарядка от Apple позволяет заряжать устройство с мощностью в 15 ватт, тогда как от ЗУ других производителей iPhone будет брать 7,5 ватта. Но, судя по всему, это ограничение чисто программное — блогеры выяснили, что она построена на все том же стандарте Qi.
Изъятие блока питания и проводных наушников из комплекта поставки новых iPhone — пожалуй, одна из самых ярких новостей про 12-й айфон. Правда, не везде смартфоны пойдут без аксессуаров. Так, Франция вынудила Apple оставить наушники в коробке с iPhone 12.
Но есть и хорошая новость: цены на iPhone 12 в России не самые высокие. Если базовая версия на 64 гигабайт у нас предлагается за 79 990 рублей, то точно такой же телефон в Индии обойдется в пересчете на рубли в 89 тысяч.
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