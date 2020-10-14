https://ria.ru/20201014/iphone-1579709739.html

Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12

Компания Apple показала линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G. Ритейлеры ожидают высокого спроса на... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:46

2020-10-14T12:46

2020-10-14T13:23

apple iphone

apple

технологии

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579700677_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_25072dd6a39c407c142ef2adb08c436a.jpg

Компания Apple показала линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G. Ритейлеры ожидают высокого спроса на новинки, на сервисах объявлений уже предлагают места в очереди, между тем большинство россиян говорят, что не видят необходимости в приобретении смартфона сразу после презентации. Гаджеты, которые вызывают интерес даже у тех, кто не собирается их покупать, — в фотоленте Ria.ru.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии, фото, фото