https://ria.ru/20201014/iphone-1579682276.html

Apple раскрыла цены на новые iPhone в России

Осенью россияне смогут приобрести представленные накануне компанией Apple смартфоны линейки iPhone 12, стартовая цена самой бюджетной модели составит 69,9... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:25

2020-10-14T03:25

2020-10-14T09:44

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Осенью россияне смогут приобрести представленные накануне компанией <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> смартфоны линейки <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12, стартовая цена самой бюджетной модели составит 69,9 тысячи рублей, самая дорогая версия будет стоить от 109,9 тысячи рублей.Гаджеты iPhone 12 mini и iPhone 12 будут доступны в черном, белом, красном, зеленом и синем цветах с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Они обойдутся покупателям в 69,9 и 79,9 тысячи рублей соответственно с минимальным из представленных объемом памяти. Продажи устройств начнутся в России с 23 октября, предзаказ — с 21 октября.Новинки iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут стоить от 99,9 и 109,9 тысячи рублей. Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Гаджеты представлены в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.Диагональ дисплея для iPhone 12 mini составит 5,4 дюйма, для iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, для Pro Max — 6,7 дюйма.Одной из главных особенностей новых девайсов станет поддержка беспроводных сетей 5G.Смартфон получит OLED-дисплей и новую сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Также он станет на 11 процентов тоньше, на 15 процентов меньше и легче предыдущей версии. Дизайн гаджета из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>. У iPhone 12 будет двойная камера. iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки.Apple также рассказала о новой функции Smart HDR 3, позволяющей снимать против источников света, в обновленной камере будет улучшен режим ночной съемки.В смартфонах появится новый режим Apple ProRAW, предоставляющий больше возможностей для профессиональной обработки фотографий. Еще одной особенностью линейки станет магнитный коннектор. Теперь гаджет можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.Apple перенесла традиционную сентябрьскую презентацию iPhone на октябрь. В сентябре компания представила новые Apple Watch и iPad.

https://ria.ru/20201013/apple-1579653176.html

Я Вас любил на Пизанской башне. Ну вот, очередной 12-й барабанчик Страдивари для озабоченных понтами пацанов и девочек. Давайте же, бегом уже в очередь. А то не дай бог раскупят этот фуфел без вас. :)) 34

Даг форман Да хоть до миллиона) Оплачивают веселье не Москвичи, а работяги и жители провинции. Повысим вам налог, плату на ЖКХ, цены на бензин и купим новый телефончик, верней вы нам их купите… 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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