https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html
Магнитная зарядка MagSafe от Apple оказалась совместима с Qi-стандартом
Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с iPhone 12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:05
2020-10-19T13:05
2020-10-19T13:48
риа наука
apple iphone
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с устройством не от "яблока" <u><a href="https://twitter.com/BenGeskin/status/1318099122067562496">продемонстрировал</a></u> в своем <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a> инсайдер BenGeskin.Магнитная зарядка MagSafe, как оказалось, способна питать любое устройство, поддерживающее стандарт беспроводной зарядки Qi. Но без магнитной фиксации, заявленной в новых iPhone.Интересно, что максимальная мощность беспроводной зарядки для iPhone в 15 ватт достижима только при использовании фирменного MagSafe, которая позиционировалась на презентации, как абсолютно новое решение. С другими беспроводными зарядками iPhone 12 будет заряжаться лишь с мощностью 7,5 ватт, хотя они также основаны на стандарте Qi. Остается только догадываться, почему в Apple решились на такой шаг.На российском рынке новая беспроводная зарядка для iPhone 12 предлагается за 3990 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/ayfon-1579799696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, гаджеты, технологии
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с iPhone
12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с устройством не от "яблока" продемонстрировал
в своем Twitter
инсайдер BenGeskin.
Магнитная зарядка MagSafe, как оказалось, способна питать любое устройство, поддерживающее стандарт беспроводной зарядки Qi. Но без магнитной фиксации, заявленной в новых iPhone.
Интересно, что максимальная мощность беспроводной зарядки для iPhone в 15 ватт достижима только при использовании фирменного MagSafe, которая позиционировалась на презентации, как абсолютно новое решение. С другими беспроводными зарядками iPhone 12 будет заряжаться лишь с мощностью 7,5 ватт, хотя они также основаны на стандарте Qi. Остается только догадываться, почему в Apple решились на такой шаг.
На российском рынке новая беспроводная зарядка для iPhone 12 предлагается за 3990 рублей.