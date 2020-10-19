Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201019/apple-1580468022.html
Магнитная зарядка MagSafe от Apple оказалась совместима с Qi-стандартом
Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с iPhone 12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:05
2020-10-19T13:48
риа наука
apple iphone
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579700668_0:0:1960:1102_1400x0_80_0_0_a8c51c1b78dd4035a4b04cddd92fdb9c.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с устройством не от "яблока" <u><a href="https://twitter.com/BenGeskin/status/1318099122067562496">продемонстрировал</a></u> в своем <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a> инсайдер BenGeskin.Магнитная зарядка MagSafe, как оказалось, способна питать любое устройство, поддерживающее стандарт беспроводной зарядки Qi. Но без магнитной фиксации, заявленной в новых iPhone.Интересно, что максимальная мощность беспроводной зарядки для iPhone в 15 ватт достижима только при использовании фирменного MagSafe, которая позиционировалась на презентации, как абсолютно новое решение. С другими беспроводными зарядками iPhone 12 будет заряжаться лишь с мощностью 7,5 ватт, хотя они также основаны на стандарте Qi. Остается только догадываться, почему в Apple решились на такой шаг.На российском рынке новая беспроводная зарядка для iPhone 12 предлагается за 3990 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/ayfon-1579799696.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579700668_48:0:1517:1102_1400x0_80_0_0_08efdc8ad882506151bc51286bcfbd18.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, гаджеты, технологии

Магнитная зарядка MagSafe от Apple оказалась совместима с Qi-стандартом

13:05 19.10.2020 (обновлено: 13:48 19.10.2020)
 
© REUTERS / Apple Inc.Смартфон iPhone 12
Смартфон iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Магнитная беспроводная зарядка MagSafe, представленная вместе с iPhone 12, оказалась всего лишь разновидностью отраслевого стандарта Qi. Совместимость с устройством не от "яблока" продемонстрировал в своем Twitter инсайдер BenGeskin.
Магнитная зарядка MagSafe, как оказалось, способна питать любое устройство, поддерживающее стандарт беспроводной зарядки Qi. Но без магнитной фиксации, заявленной в новых iPhone.
Интересно, что максимальная мощность беспроводной зарядки для iPhone в 15 ватт достижима только при использовании фирменного MagSafe, которая позиционировалась на презентации, как абсолютно новое решение. С другими беспроводными зарядками iPhone 12 будет заряжаться лишь с мощностью 7,5 ватт, хотя они также основаны на стандарте Qi. Остается только догадываться, почему в Apple решились на такой шаг.
На российском рынке новая беспроводная зарядка для iPhone 12 предлагается за 3990 рублей.
Презентация смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:24
Версия iPhone 12 для США получила недоступную в других странах функцию
 
Обсудить1
РИА НаукаApple iPhoneгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния