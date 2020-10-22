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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/granitsa-1581048960.html
Алиев заявил о взятии границы с Ираном в Карабахе под полный контроль
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под полный контроль азербайджано-иранскую границу на юге Карабаха. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:44
2020-10-22T21:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вооруженные силы республики взяли под полный контроль азербайджано-иранскую границу на юге Карабаха.Также Алиев сообщил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль села Келлугышлаг, Малаткешин, Зангелан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангеланского района.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
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нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии границы с Ираном в Карабахе под полный контроль

17:44 22.10.2020 (обновлено: 21:36 22.10.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под полный контроль азербайджано-иранскую границу на юге Карабаха.

"С освобождением поселка Агбенд (Зенгиланского района – ред.) обеспечено взятие под полный контроль государственной границы между Азербайджаном и Исламской республикой Иран. Поздравляю в связи с этим народы Азербайджана и Ирана. Да здравствует доблестная армия Азербайджана", - написал Алиев в Twitter.

Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Также Алиев сообщил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль села Келлугышлаг, Малаткешин, Зангелан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангеланского района.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Не будем равнодушны". На чьей стороне Иран в карабахском конфликте
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

Женщины в подвале своего дома в Степанакерте
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тяжелые бои идут на южном направлении.

Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

Люди молятся в храме в Степанакерте
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

Мужчина в своем доме, поврежденном в результате ракетного обстрела селения Шош
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

Жители Степанакерта скрываются от обстрелов города в нижней части храма
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

Жительница Гянджи в разрушенном после обстрела доме
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

Жители Гянджи в разрушенном после обстрела доме
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

Дом в Гяндже, разрушенный после обстрела
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

Женщина возле разбитых витрин магазина в результате ракетного обстрела города Гянджа
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

Дом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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