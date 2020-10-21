https://ria.ru/20201021/perestrelka-1580847000.html

На востоке Карабаха продолжаются взаимные артиллерийские перестрелки

Взаимные артиллерийские обстрелы продолжаются на востоке непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:59

2020-10-21T15:59

2020-10-21T15:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

москва

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армения

в мире

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<strong>АГДАМ (Нагорный Карабах), 21 окт - РИА Новости.</strong> Взаимные артиллерийские обстрелы продолжаются на востоке непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости.В частности, стороны ведут взаимные обстрелы в районе городов Аскеран и Агдам. Судя по звуку, стороны используют как реактивные системы залпового огня (РСЗО), так и минометы.Почти все местные жители покинули эти подконтрольные карабахской стороне населенные пункты. Тут можно встретить только карабахских военных, которые стараются не допустить на этом отрезке фронта наступления азербайджанских вооруженных сил. Линия соприкосновения здесь за время последнего обострения не изменилась.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580646962.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, армения, в мире