https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

Новый год с кешбэком: как сэкономить на путешествии и не прогадать

Встретить Новый год в саамском чуме или на Черном море под пальмами, спуститься с гор на пляж или покорить сибирские высоты — выбор ограничен только вашей... РИА Новости, 21.10.2020

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Встретить Новый год в саамском чуме или на Черном море под пальмами, спуститься с гор на пляж или покорить сибирские высоты — выбор ограничен только вашей фантазией и наличием мест (пока они есть). О том, как стартовал второй этап акции кешбэка за поездки по стране, где найти русскую Лапландию и Альпы и сколько можно сэкономить на отдыхе, — в материале РИА Новости.Новый год и сказка в чуме"Туристов ждет Новогодняя сказка — олени, хаски, горячий чай в саамском чуме и настоящее чудо — Северное сияние! А еще уникальные экскурсии и погружение в этнику Заполярья", — рассказывает представитель международного оператора Татьяна Коршунова о Мурманске и области — русской Лапландии. Стоимость шестидневного тура на зимние праздники — 90-100 тысяч рублей на двоих. И, соответственно, 18-20 тысяч — кешбэк.Кстати, направление очень популярно у китайцев: они верят — если под Северным сиянием зачать ребенка, он будет счастливым. Раньше даже мест в гостиницах не всегда хватало. Теперь, конечно, свободнее.Любители активного зимнего отдыха по программе кешбэка могут отправиться в Красную Поляну в Сочи — покататься на лыжах и, например, встретить первое утро 2021 года на берегу моря. Средняя температура там будет плюс девять-десять. Теплее, чем сейчас в Москве. Новогодний тур — от 55 тысяч рублей на двоих (четыре дня, отель категории "три звезды" с завтраками или полупансионом), из них 11 тысяч — возврат.Или поехать на горнолыжку на Шерегеш — популярный курорт у подножия горы Зеленая в самом центре Горной Шории: красивейшее место, где смыкаются отроги Кузнецкого Алатау, Алтая и Саян. Стоимость — от 90 тысяч на двоих (вычитайте 18).Еще один вариант активного отдыха — Байкал: уникальный лед, древняя культура, центр буддизма России, бережно хранимые традиции старообрядцев, горные лыжи с видом на озеро."Провести новогоднюю ночь на Байкале вдвоем можно, заплатив от 39 тысяч рублей. Из них 7800 вернутся на карту. В стоимость входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле", — говорит Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн. Деды Морозы в ассортиментеБлагодаря программе кешбэка подешевеют и традиционные новогодние туры в Великий Устюг к Деду Морозу. Возвращенные средства, кстати, пригодятся для покупки местных сувениров. Отложить на поездку стоит от 50 тысяч (на двоих), от десяти — придут обратно.Впрочем, в каждом регионе — свой новогодний персонаж. "Очень интересный и необычный опыт — поездки к национальным сказочным героям, — рекомендует Лариса Аханова, руководитель отдела по связям с общественностью национального туроператора. — Например, двухдневный тур "В гости к карельскому Деду Морозу" — посещение резиденции Талви Укко, где есть ферма северных оленей, саамская деревня и самый большой в России питомник ездовых собак. Или Новый год в гостях у татарского Деда Мороза — три дня с насыщенной праздничной программой, которая включает экскурсию в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы (Снегурочки) в красивом заснеженном еловом лесу. Путешествия к Талви Укко и Кыш Бабаю стоят 23 800 рублей (кешбэк — 4760 рублей) и 26 056 рублей (кешбэк — 5211) соответственно.Прямо сейчас — в сити-туры и на мореПрямо сейчас имеет смысл воспользоваться кешбэком для поездок в сити-туры в Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Казань, советует Лариса Аханова. Их стоимость, по данным сервиса поиска и покупки путевок, от восьми тысяч рублей на двоих, от 1600 — вернется на карту.Комфортно и на российском юге: в Сочи — плюс 20, отели <a href="https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html" target="_blank">заполнены</a> почти на 100 процентов, в Ялте — плюс 18, и спрос на Крым, по <a href="https://ria.ru/20201014/krym-1579689767.html" target="_blank">словам</a> министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, "беспрецедентный".Самый доступный тур — на двоих на семь дней в Сочи в октябре — <a href="https://ria.ru/20201015/keshbek-1579931912.html" target="_blank">обойдется</a> минимум в 13 тысяч (перелет из Москвы и проживание), а экономия по акции составит 2 600 рублей. Аналогичная путевка в Крым — 14 900 рублей, на карточку придет 2 980 рублей.Отправляйтесь в Адыгею!Если наплыв туристов пугает в пандемию, отправляйтесь в Адыгею. "Солнечный ноябрь, мягкий климат, чистейший горный воздух, живописные плато, пещеры и водопады, настоящий каньон и альпийские луга. К тому же — хорошая транспортная доступность. Ближайший аэропорт Краснодара принимает множество рейсов из разных регионов России, а из Москвы лететь всего два часа", — поясняет Лариса Аханова. И что важно сейчас: республика <a href="https://russia.travel/news/338641/" target="_blank">открыта</a> для туристов, справки для въезда не нужны, соблюдать карантин не требуется. Достопримечательности, кафе, гостиницы работают, экскурсии проводятся.Эксперт советует обязательно посетить Кавказский биосферный заповедник, который занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время поездки можно покататься на туристском паровозике с открытыми вагончиками, искупаться в горных минеральных бассейнах, продегустировать уникальные травяные сборы и мед, собранный в экологически чистых местах. В самом нацпарке уточнили — маршруты открыты, для прогулок по горам, водопадам и Тисо-самшитовой роще маска не нужна.Цена за неделю на двоих с посещением и Адыгеи, и заповедника — 93 701 рубль, но и на карту вернется 18 740 рублей. Есть активные программы с пешими походами по горам республики стоимостью 15-20 тысяч рублей с человека.Мотивированы отдыхать в России"Шквал бронирований" — так отзываются в компаниях о первом дне программы. "Примерно за неделю до старта продажи заметно упали. Вероятно, все ждали, когда начнется акция, чтобы отдохнуть выгоднее, — объясняет Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR крупного туроператора. — Мы обратили внимание, что, например, после ее запуска практически прекратились покупки путевок в Абхазию, несмотря на то что стоимость привлекательная. Путешественники теперь мотивированы отдыхать в России".Правда, в регионах картина не столь радужная. Так, по словам представителей Российского союза туриндустрии, пока бронирования идут слабо. "Скорее всего, разогнаться спросу мешает неясность с эпидемической ситуацией", — считают эксперты.Но, по словам представителей туротрасли, "акция надолго, так что картина будет постепенно меняться в зависимости от ситуации в конкретном регионе"."Второй этап программы можно охарактеризовать так — "больше возможностей", — говорят в компаниях и "раскладывают плюсы по полочкам":

https://ria.ru/20201020/turisty-1580516793.html

https://ria.ru/20191226/1562852977.html

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

https://ria.ru/20201020/keshbek-1580608633.html

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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