https://ria.ru/20201015/keshbek-1579931912.html

Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить благодаря кешбэку за туры

Эксперты проанализировали, во сколько обойдется россиянам путевка с кешбэком от Ростуризма и сколько путешественники смогут сэкономить, выбрав даже дешевые... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:14

2020-10-15T14:14

2020-10-15T14:14

туризм

туризм

приэльбрусье

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новости - туризм

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калининградская область

сочи

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали, во сколько обойдется россиянам путевка с кешбэком от Ростуризма и сколько путешественники смогут сэкономить, выбрав даже дешевые предложения, сообщает Level.Travel. С 15 октября по 5 декабря 2020 года туристы, оплатившие путевки по России картой "МИР", получат кешбэк в размере 20 процентов от стоимости поездки.Самый доступный тур на двоих на семь дней в Сочи (наиболее популярное направление на онлайн-сервисе поиска путевок осенью 2020 года) в октябре обойдется минимум в 13 тысяч (перелет из Москвы и проживание), экономия по акции составит 2 600 рублей. Аналогичный тур в Крым обойдется в 14 900 рублей, по акции Ростуризма на карточку в этом случае вернется 2 980 рублей. Улететь в Санкт-Петербург из Москвы вдвоем на семь дней можно минимум за восемь тысяч рублей (с перелетом и проживанием), экономия по акции составит — 1 600 рублей. По условиям акции, срок окончания тура должен быть до 10 января 2021 года, то есть выгодное предложение распространяется и на новогодние путешествия по России. Так, самая дешевая путевка на двоих на горнолыжный курорт в Приэльбрусье или поездка в Красную Поляну в самые "горячие" новогодние даты обойдутся в 49 500 рублей (перелет и проживание на семь дней). Экономия по акции составит 9 900 рублей. Встретить Новый год на побережье Сочи (тур с вылетом 30 декабря на неделю на двоих с проживанием и перелетом из Москвы) можно минимум за 32 650 рублей. Кешбэк в таком случае составит 6 530 рублей. Такой же по составу тур в Крым обойдется минимум в 31 270 рублей, а возврат составит 6 254 рубля."С помощью масштабной программы и кешбэка за путевки Ростуризм рассчитывает увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, поддержать турбизнес и регионы, а главное — дать людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране. Впервые в России такая программа одновременно предлагает выгоду туристам и поддерживает отрасль", — рассказал Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса. Он уточнил, что срок поступления кешбэка — в течение пяти рабочих дней с момента оплаты, а не по окончании тура, как часто бывает. "Поскольку срок окончания путешествия захватывает и новогодние праздники — это отличная возможность забронировать новогоднюю поездку для всей семьи, и в течение недели получить на карту деньги на новогодние же подарки", — отметил Гинзбург.Количество поездок и их стоимость в рамках акции не ограничены. До 10 января можно успеть отдохнуть несколько раз: прогуляться по набережной в Сочи, помедитировать с видом на Балтику в Калининградской области, покататься на лыжах в Красной Поляне. Максимальный кешбэк составляет 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201015/cashback-1579867578.html

https://ria.ru/20201015/keshbek-1579896907.html

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сочи

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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