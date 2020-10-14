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Туризм
https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html
Отели в Сочи заполнены почти на 100 процентов благодаря погоде
Из-за необычно теплой погоды, установившейся в октябре на черноморских курортах России, многие отели Сочи заполнены почти на 100 процентов, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:51
2020-10-14T19:26
отели
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черное море
новости - туризм
сочи
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Из-за необычно теплой погоды, установившейся в октябре на черноморских курортах России, многие отели Сочи заполнены почти на 100 процентов, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-sochi-nastupilo-74-avgusta-oteli-perepolneny-turistami.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.В соцсетях даже шутят про 74 августа и рассказывают, что температура воды в курортном городе составляет +22, а воздуха – +26… +27. Как сообщили в крупной туркомпании, загрузка сочинских отелей на ближайшие даты достигает 90–100 процентов, спрос вдвое превышает прошлогодний уровень."Практически все гостиницы "пять звезд" распроданы до 18 октября включительно благодаря жаркой погоде и теплому морю. Продленные школьные каникулы тоже сыграли свою роль", – пояснили в компании. В другой туристической фирме отметили, что клиентов интересует не только бархатный сезон в Сочи, но и санаторно-курортное лечение в ноябре-декабре, а также отдых в новогодние праздники. По словам Инны Рындиной, руководителя отдела продаж и маркетинга сочинского отеля, сейчас увеличились не только показатели загрузки номерного фонда, но и выручка: это значит, что туристы больше тратят на месте. "Основная причина повышения спроса – закрытие границ. Отложенный спрос тоже есть – люди, которые не смогли отправиться на отдых летом, едут осенью-зимой", – пояснила она.
https://ria.ru/20201010/baranovskaya-1578230842.html
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отели, отдых, туризм, туристы, черное море, новости - туризм, сочи

Отели в Сочи заполнены почти на 100 процентов благодаря погоде

18:51 14.10.2020 (обновлено: 19:26 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Из-за необычно теплой погоды, установившейся в октябре на черноморских курортах России, многие отели Сочи заполнены почти на 100 процентов, сообщает TourDom.ru.
В соцсетях даже шутят про 74 августа и рассказывают, что температура воды в курортном городе составляет +22, а воздуха – +26… +27.
Как сообщили в крупной туркомпании, загрузка сочинских отелей на ближайшие даты достигает 90–100 процентов, спрос вдвое превышает прошлогодний уровень.
"Практически все гостиницы "пять звезд" распроданы до 18 октября включительно благодаря жаркой погоде и теплому морю. Продленные школьные каникулы тоже сыграли свою роль", – пояснили в компании.
В другой туристической фирме отметили, что клиентов интересует не только бархатный сезон в Сочи, но и санаторно-курортное лечение в ноябре-декабре, а также отдых в новогодние праздники.
По словам Инны Рындиной, руководителя отдела продаж и маркетинга сочинского отеля, сейчас увеличились не только показатели загрузки номерного фонда, но и выручка: это значит, что туристы больше тратят на месте. "Основная причина повышения спроса – закрытие границ. Отложенный спрос тоже есть – люди, которые не смогли отправиться на отдых летом, едут осенью-зимой", – пояснила она.
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