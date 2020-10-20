НКР заявила об обнаружении ракеты с 260 осколочными бомбами
"Недалеко от столицы Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) Степанакерта была обнаружена выпущенная Азербайджаном кассетная ракета с более чем 260 разорвавшимися и неразорвавшимися осколочными бомбами, которую запрещается применять против мирного населения согласно положениям всех международных конвенций", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.
"Саперные группы управления спасательных сил государственной службы по чрезвычайным ситуациям в дальнейшем уничтожат обнаруженные на пастбище и прилегающих лесах боеприпасы", - отмечается в сообщении.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
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В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
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"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
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В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.