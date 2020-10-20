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https://ria.ru/20201020/otdykh-1580508483.html
Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в осенние каникулы
Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в период школьных осенних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:52
2020-10-20T11:52
брянск
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минеральные воды
екатеринбург
анапа
казань
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в период школьных осенних каникул, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что авиатранспортом туристы чаще всего путешествовали к морю – в Сочи (туда отправился каждый пятый взрослый с ребенком) и Симферополь, а также в Махачкалу. Также они летали в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.Путешествующие на поезде в основном исследовали направления с богатой экскурсионной программой — Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.В десятку самых популярных железнодорожных направлений для семейного отдыха вошли Казань, Смоленск, Брянск, Владимир, Сочи, Белгород и Самара.
https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html
брянск
владимир
минеральные воды
екатеринбург
анапа
казань
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самара
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Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в осенние каникулы

11:52 20.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в период школьных осенних каникул, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что авиатранспортом туристы чаще всего путешествовали к морю – в Сочи (туда отправился каждый пятый взрослый с ребенком) и Симферополь, а также в Махачкалу. Также они летали в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
Путешествующие на поезде в основном исследовали направления с богатой экскурсионной программой — Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.
В десятку самых популярных железнодорожных направлений для семейного отдыха вошли Казань, Смоленск, Брянск, Владимир, Сочи, Белгород и Самара.
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