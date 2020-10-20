https://ria.ru/20201020/otdykh-1580508483.html

Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в осенние каникулы

Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в период школьных осенних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:52

брянск

владимир

минеральные воды

екатеринбург

анапа

казань

туризм

туризм

новости - туризм

нижний новгород

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Названы города, в которых отдыхали семьи с детьми в период школьных осенних каникул, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что авиатранспортом туристы чаще всего путешествовали к морю – в Сочи (туда отправился каждый пятый взрослый с ребенком) и Симферополь, а также в Махачкалу. Также они летали в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.Путешествующие на поезде в основном исследовали направления с богатой экскурсионной программой — Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.В десятку самых популярных железнодорожных направлений для семейного отдыха вошли Казань, Смоленск, Брянск, Владимир, Сочи, Белгород и Самара.

https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html

брянск

владимир

минеральные воды

екатеринбург

анапа

казань

нижний новгород

самара

симферополь

сочи

ростов-на-дону

белгород

махачкала

ярославль

санкт-петербург

калининград

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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