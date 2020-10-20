https://ria.ru/20201020/krym-1580583699.html

В Совфеде надеются решить проблему водоснабжения Крыма за два-три года

Проблема водоснабжения Крыма будет комплексно решена в течение ближайших двух-трех лет, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:50

2020-10-20T08:50

2020-10-20T08:50

жкх

сергей цеков

совет федерации рф

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Проблема водоснабжения Крыма будет комплексно решена в течение ближайших двух-трех лет, заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что <a href="https://ria.ru/20201019/krym-1580458457.html" target="_blank">Крым получит</a> около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и города <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>."Водная блокада оказалась более проблемной из-за того, что ее не решишь так быстро, но выделение столь больших средств показывает, что Россия готова решить и эту проблему раз и навсегда. Уверен, что проблема устойчивого водообеспечения Крыма, с учетом того внимания, которое уделяет федеральный центр, будет решена в течение двух-трех лет, даже при условии неблагоприятных погодных условий", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия в свое время успешно преодолела транспортную и энергетическую блокаду полуострова, устроенную Украиной.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html

https://ria.ru/20201016/simferopol-1580066642.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, общество