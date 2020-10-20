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https://ria.ru/20201020/krym-1580583699.html
В Совфеде надеются решить проблему водоснабжения Крыма за два-три года
Проблема водоснабжения Крыма будет комплексно решена в течение ближайших двух-трех лет, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:50
2020-10-20T08:50
жкх
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Проблема водоснабжения Крыма будет комплексно решена в течение ближайших двух-трех лет, заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что <a href="https://ria.ru/20201019/krym-1580458457.html" target="_blank">Крым получит</a> около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и города <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>."Водная блокада оказалась более проблемной из-за того, что ее не решишь так быстро, но выделение столь больших средств показывает, что Россия готова решить и эту проблему раз и навсегда. Уверен, что проблема устойчивого водообеспечения Крыма, с учетом того внимания, которое уделяет федеральный центр, будет решена в течение двух-трех лет, даже при условии неблагоприятных погодных условий", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия в свое время успешно преодолела транспортную и энергетическую блокаду полуострова, устроенную Украиной.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html
https://ria.ru/20201016/simferopol-1580066642.html
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жкх, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, общество

В Совфеде надеются решить проблему водоснабжения Крыма за два-три года

08:50 20.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Проблема водоснабжения Крыма будет комплексно решена в течение ближайших двух-трех лет, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополь.
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"Водная блокада оказалась более проблемной из-за того, что ее не решишь так быстро, но выделение столь больших средств показывает, что Россия готова решить и эту проблему раз и навсегда. Уверен, что проблема устойчивого водообеспечения Крыма, с учетом того внимания, которое уделяет федеральный центр, будет решена в течение двух-трех лет, даже при условии неблагоприятных погодных условий", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Россия в свое время успешно преодолела транспортную и энергетическую блокаду полуострова, устроенную Украиной.

"Россия в очередной раз докажет, что любую проблему, связанную с развитием Крыма, она решает очень быстро. У России нет непреодолимых преград для решения всех проблем, связанных с жизнедеятельностью Крыма. Она это доказывала раньше и докажет в этот раз".

Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сергей Цеков
Член Совета Федерации РФ от Крыма
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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ЖКХСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымОбщество
 
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