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Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения
Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:22
2020-10-19T19:15
жкх
михаил мишустин
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u>.Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий, в числе прочего предусмотрены разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт имеющейся инфраструктуры.В результате объемы снабжения должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью решить проблему нехватки воды на полуострове.До 2014 года <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения региона с Россией <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил подачу. Вопрос решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. С августа в некоторых районах полуострова действует режим ограниченного водоснабжения.
https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html
У "всех остальных регионов" было 20 лет бешеных нефтедолларов. Вопрос: куда ушли деньги и почему народ с местной власти не спрашивает? А Крым Россия получила в полностью убитом состоянии. Украина только деньги из региона выкачивала.
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Ура!
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республика крым
РИА Новости
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жкх, михаил мишустин, республика крым, общество

Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения

12:22 19.10.2020 (обновлено: 19:15 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Большая часть — из федерального бюджета", — уточнил он на совещании со своими заместителями, напомнив, что ранее на эти цели уже выделили почти шесть миллиардов рублей.
Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий, в числе прочего предусмотрены разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт имеющейся инфраструктуры.
В результате объемы снабжения должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью решить проблему нехватки воды на полуострове.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения региона с Россией Киев прекратил подачу. Вопрос решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. С августа в некоторых районах полуострова действует режим ограниченного водоснабжения.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:06
Новый водозабор построят для водоснабжения Севастополя
 
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ЖКХМихаил МишустинРеспублика КрымОбщество
 
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