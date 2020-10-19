https://ria.ru/20201019/krym-1580458457.html

Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения

Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:22

2020-10-19T12:22

2020-10-19T19:15

жкх

михаил мишустин

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u>.Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий, в числе прочего предусмотрены разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт имеющейся инфраструктуры.В результате объемы снабжения должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью решить проблему нехватки воды на полуострове.До 2014 года <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения региона с Россией <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил подачу. Вопрос решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. С августа в некоторых районах полуострова действует режим ограниченного водоснабжения.

https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html

Сид Вишес У "всех остальных регионов" было 20 лет бешеных нефтедолларов. Вопрос: куда ушли деньги и почему народ с местной власти не спрашивает? А Крым Россия получила в полностью убитом состоянии. Украина только деньги из региона выкачивала. 67

Игорь Земский Ура! 45

33

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, михаил мишустин, республика крым, общество