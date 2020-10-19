Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения
12:22 19.10.2020 (обновлено: 19:15 19.10.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Большая часть — из федерального бюджета", — уточнил он на совещании со своими заместителями, напомнив, что ранее на эти цели уже выделили почти шесть миллиардов рублей.
Правительство подготовило комплексный план из 14 мероприятий, в числе прочего предусмотрены разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт имеющейся инфраструктуры.
В результате объемы снабжения должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью решить проблему нехватки воды на полуострове.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения региона с Россией Киев прекратил подачу. Вопрос решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. С августа в некоторых районах полуострова действует режим ограниченного водоснабжения.
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