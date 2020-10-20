https://ria.ru/20201020/karabakh-1580740864.html

В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские ВС, начав операцию против Нагорного Карабаха двумя-тремя "ударными кулаками", не... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:41

2020-10-20T22:41

2020-10-20T22:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что азербайджанские ВС, начав операцию против <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> двумя-тремя "ударными кулаками", не добились успеха и, по всей видимости, сконцентрировали основные силы на южном направлении.По его словам, эти "кулаки" не смогли прорвать оборонительные рубежи Армии обороны Карабаха, на некоторых участках армянские силы отошли на вторую линию обороны, чтобы избежать ненужных жертв. Ованнисян отметил, что после пяти-семи дней безуспешных боев азербайджанские ВС, по всей видимости, сконцентрировали все силы на юге и начали действовать методом выдавливания.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> никоим образом не является вовлеченной в карабахский конфликт стороной, несмотря на разного рода "слухи и инсинуации". По его словам, турецкие истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> не используются в боевых операциях в Карабахе, они остались в стране после совместных с Турцией военных учений.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Айрон Мейден Чем дольше министр обороны Армении будет потчевать своих такого рода умозаключениями, тем выгоднее это Азербайджану 20

Андрей Ну да, позорновато как-то. 16

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-20T22:41 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире