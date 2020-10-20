В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
"Были два-три "ударных кулака", сформированных из воинских объединений численностью свыше 10 тысяч человек, то есть 15-16, возможно, 20 тысяч, среди которых несколько тысяч военнослужащих специальных штурмовых подразделений. В каждом из них было свыше 100 танков, столько же бронетехники, 200-300 артиллерийских средств, в том числе десятки тяжелых РСЗО", - сказал Ованнисян во вторник в интервью Общественному телевидению Армении.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
"Но несмотря на технологическое преимущество, огромное численное преимущество - в 12 раз на участках прорыва, - им удавалось продвинуться в день в среднем 1-2 километра… С точки зрения военного искусства - это позор", - сказал Ованнисян, добавив, что полную поддержку Баку оказывает генштаб Турции с системой управления, связи, спутниками, беспилотниками и истребителями F-16.