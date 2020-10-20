https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html

Затяжная война в Карабахе. Останется ли Турция союзником Азербайджана

Президент Армении Армен Саркисян перечислил условия признания независимости Нагорного Карабаха. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

вадим муханов

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

реджеп тайип эрдоган

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азербайджан

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Президент Армении Армен Саркисян перечислил условия признания независимости Нагорного Карабаха. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках оружия армянской стороне — так он ответил на обеспокоенность Москвы, Парижа и Вашингтона вмешательством Анкары в конфликт на Кавказе. На кого надеяться конфликтующим — разбиралось РИА Новости. Нет доверияПо словам Саркисяна, Ереван не признает независимости Карабаха, потому что не хочет усложнять переговорный процесс с Баку. Пока есть надежда решить дело миром, Армения готова ждать. Но если Азербайджан откажется обсуждать проблему, "тогда, естественно, Армения сделает этот шаг". Ереван отвергает вариант, который в Баку считают приемлемым. Саркисян вступил в заочную полемику с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — ранее тот заявил, что "вынужденные переселенцы должны вернуться домой" и в перспективе в Карабахе мирно уживутся армянская и азербайджанская общины.Саркисян подчеркнул: в советское время гарантом спокойного сосуществования служил СССР. "Но доверия не было все равно, потому что Азербайджан пытался проводить этническую чистку", — уточнил он. Ожидания ПашинянаВ начале октября армянский премьер-министр Никол Пашинян допускал официальное признание независимости Карабаха. "Но только если мы поймем, что это поможет урегулировать конфликт. Если нет — воздержимся", — сказал он в интервью российскому СМИ. В то же время в беседе с корреспондентом французского издания он призвал президента Эммануэля Макрона и официальный Париж выразить четкое мнение по статусу региона. "Я ожидаю, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха", — указал армянский премьер.О том же просила мировое сообщество и сама Нагорно-Карабахская республика (НКР). В Степанакерте считают, что это гарантирует мир и безопасность в зоне конфликта. НКР и Армения не видят среди посредников Турцию, которая сразу и безоговорочно приняла сторону Азербайджана. "Оккупация Нагорного Карабаха — главная причина кризиса, и этому необходимо положить конец", — заявил Эрдоган. Причем, как он полагает, только военными средствами. Минская группа, по утверждению турецкого лидера, не добилась результата почти за тридцать лет работы. Правда, позднее Эрдоган уточнил, что Анкара все же выступает за урегулирование, как в составе Минской группы ОБСЕ, так и рамках двухсторонних отношений с Москвой. По крайней мере, в таком духе он высказался в беседе с Владимиром Путиным. Турецкие СМИ сообщают: по мнению Эрдогана, действовать надо по сирийскому сценарию — то есть разделить регион на сферы влияния. На привлечении к переговорам Анкары активно настаивал Алиев — все равно Турция уже участвует в этом. Тем более, указал азербайджанский президент, в Минской группе есть представители государств, которые не имеют влияния в Закавказье. В столицах стран — сопредседательниц Минской группы стремление включить Анкару в число посредников не встретило ни понимания, ни восторга. "Военная вовлеченность Турции грозит интернационализацией конфликта, чего мы всячески стремимся избежать", — предупредил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.В Вашингтоне тоже не рады вмешательству Анкары. "Турки уже предоставили Азербайджану ресурсы, нарастив огневую мощь в битве за Карабах. И тем самым увеличили риски", — заметил государственный секретарь США Майк Помпео.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил несогласие с позицией Анкары и Баку. "Заявления о том, что допустимо военное решение конфликта, мы поддержать не можем", — подчеркнул он. Маневры на войне и в дипломатии Кавказовед, кандидат исторических наук Станислав Тарасов объясняет: признание независимости Карабаха полностью изменит ситуацию: "Если Ереван пойдет на это, Армения юридически вступит в военную конфронтацию с Азербайджаном, считающим земли своими. Конфликт разрастется — сейчас он ограничен рамками НКР, хоть и квалифицируется как армяно-азербайджанский". Эксперт полагает, что призывы к другим государствам признать НКР — попытка переложить ответственность на них. "Ереван апеллирует к французам неслучайно. Если Париж примет соответствующее решение, то армянские лидеры отойдут на вторые или даже третьи роли", — уточнил он. Тем не менее, добавляет историк, пока продолжаются боевые действия, рассуждать о будущих дипломатических маневрах преждевременно. "Турция говорит о войне до победного, хотя их Генштаб, планировавший, по-видимому, операции, не обеспечил блицкрига. Возьми азербайджанская армия Степанакерт — разговор был бы другой. Но конфликт длится и длится. А в мире, и особенно в Европе, большей поддержкой пользуется все же Армения. Ей и Нагорному Карабаху выгодно затягивать вооруженное противостояние", — объясняет Тарасов. О том, что война скоро не закончится, свидетельствуют сообщения из районов боевых действий. Сражение разворачивается в низинах, сам же Карабах — это горы, где азербайджанская армия завязнет в армянских укреплениях. По мнению Тарасова, Алиев сузил себе пространство для маневра, связавшись с Анкарой. "У Эрдогана пока очень негативный имидж авантюриста. Турция воюет в Сирии и Ливии, много лет армия безуспешно борется с пешмергой — курдским ополчением на Ближнем Востоке. Вопреки пропаганде, серьезных побед нет. И если Эрдогана не поддержат крупные мировые игроки, ему придется выйти из дела, оставив Алиева одного. В свое время Ататюрк сдал Москве Баку, куда XI армия РККА вошла без единого выстрела. Он это сделал ради выигрыша на другом направлении — и к такому варианту Алиев должен быть готов", — прогнозирует эксперт. Активность Анкары в регионе критикуют не только в европейских столицах, но и в Тегеране. Историк напоминает: эти земли когда-то принадлежали Персии. Исламская республика может решить, что у нее больше прав, нежели у Турции. По мнению Тарасова, если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант: объявление Карабаха подмандатной территорией. Ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО Вадим Муханов обращает внимание на то, что призывы признать Карабах звучали из Еревана неоднократно. "Сегодня и Саркисян, и Пашинян заявляют, что пойдут на это в случае дальнейшего наступления Азербайджана. А это означает прямое столкновение. О компромиссах тогда уже не придется говорить", — объясняет эксперт."Мало того что турки выступили на стороне Азербайджана, так еще и в годовщину событий 1915-1923 годов, которые в Армении помнят как геноцид. Услуги Анкары как миротворца, скорее всего, не примут. В Турции это понимают, но тем не менее хотят усилить политический вес в Закавказье", — уточняет он. Но предупреждает: сравнивать сегодняшние события с тем, что происходило сто лет назад, надо с большой осторожностью. В 1920-е Турция пережила крах государственности, после чего при Ататюрке наступил ренессанс. Тогда Анкара не строила экспансионистских планов.

Raul Gavrilov Конечно останется, кто бы сомневался, так что не радуйтесь Бабаяны , Соловьяны это не ваши союзники которые вас имею..... 31

Vladidmir Kanygin Где взять армян на затяжную войну? От нас что то не едут, того гляди оставшиеся там к нам прибегут. 27

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нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-20T08:00 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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