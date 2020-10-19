https://ria.ru/20201019/urozhay-1580556540.html

Аграрии Ленинградской области собрали рекордный урожай зерновых

Аграрии Ленинградской области в 2020 году собрали рекордный урожай зерновых - 157 тысяч тонн , что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:19

2020-10-19T21:19

2020-10-19T21:19

ленинградская область

россия

александр дрозденко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ленинградская область

экономика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в 2020 году собрали рекордный урожай зерновых - 157 тысяч тонн , что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше показателя, установленного <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхозом</a> РФ для региона, сообщил в понедельник губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Как сообщил на совещании и.о. зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, в этом году рост наблюдается практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам. По данным Малащенко, валовый сбор рапса в этом году вырос на 20% (6,5 тысяч тонн), урожайность повысилась также 20% (29,6 центнеров с гектара. На 65% больше, чем в прошлом году, собрано семян многолетних трав — средняя урожайность составила 944 тонны. Ягод собрано в 2,6 раза больше, чем в прошлом году — 155,5 тонн, в том числе садовой земляники — 100,9 тонны, малины – 36 тонн, черной смородины – 18,6 тонны. Кроме этого, собрано 57 тысяч тонн картофеля. Для обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний период заготовлено 428 тысяч тонн кормов.

https://ria.ru/20200709/1574109258.html

https://ria.ru/20201019/rekord-1580524833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр дрозденко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ленинградская область, экономика