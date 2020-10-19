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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201019/urozhay-1580556540.html
Аграрии Ленинградской области собрали рекордный урожай зерновых
Аграрии Ленинградской области в 2020 году собрали рекордный урожай зерновых - 157 тысяч тонн , что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:19
2020-10-19T21:19
ленинградская область
россия
александр дрозденко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ленинградская область
экономика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в 2020 году собрали рекордный урожай зерновых - 157 тысяч тонн , что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше показателя, установленного <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхозом</a> РФ для региона, сообщил в понедельник губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Как сообщил на совещании и.о. зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, в этом году рост наблюдается практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам. По данным Малащенко, валовый сбор рапса в этом году вырос на 20% (6,5 тысяч тонн), урожайность повысилась также 20% (29,6 центнеров с гектара. На 65% больше, чем в прошлом году, собрано семян многолетних трав — средняя урожайность составила 944 тонны. Ягод собрано в 2,6 раза больше, чем в прошлом году — 155,5 тонн, в том числе садовой земляники — 100,9 тонны, малины – 36 тонн, черной смородины – 18,6 тонны. Кроме этого, собрано 57 тысяч тонн картофеля. Для обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний период заготовлено 428 тысяч тонн кормов.
https://ria.ru/20200709/1574109258.html
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россия
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россия, александр дрозденко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ленинградская область, экономика

Аграрии Ленинградской области собрали рекордный урожай зерновых

21:19 19.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области в 2020 году собрали рекордный урожай зерновых - 157 тысяч тонн , что на 11,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше показателя, установленного Минсельхозом РФ для региона, сообщил в понедельник губернатор области Александр Дрозденко.

"Наши опасения о сохранении темпов прироста сельхозпродукции на фоне пандемии оказались напрасными. Мы видим, что с этой задачей абсолютно справился наш агропром. Хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства за непростую, но очень надежную и качественную работу", — отметил Дрозденко на совещании в правительстве области.

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Как сообщил на совещании и.о. зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, в этом году рост наблюдается практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам.

"По итогам уборочной компании максимальную урожайность зерновых в этом году показало хозяйство "ИДАВАНГ Луга" – 63,5 центнеров с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по России", - отметил он.

По данным Малащенко, валовый сбор рапса в этом году вырос на 20% (6,5 тысяч тонн), урожайность повысилась также 20% (29,6 центнеров с гектара. На 65% больше, чем в прошлом году, собрано семян многолетних трав — средняя урожайность составила 944 тонны. Ягод собрано в 2,6 раза больше, чем в прошлом году — 155,5 тонн, в том числе садовой земляники — 100,9 тонны, малины – 36 тонн, черной смородины – 18,6 тонны. Кроме этого, собрано 57 тысяч тонн картофеля. Для обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний период заготовлено 428 тысяч тонн кормов.

"Такие результаты стали возможными благодаря мастерству и упорству земледельцев, применению современных сортов, технологий, техники и стабильной господдержке. С начала года АПК региона доведено более 4 миллиардов рублей, из них 1,26 миллиарда рублей направлено в отрасль растениеводства", — резюмировал Малащенко.

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Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Ленинградская областьЭкономика
 
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