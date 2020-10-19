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Уральский федеральный университет им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина

Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ) — ведущий научно-образовательный центр Урала и один из крупнейших высших... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:21

2020-10-19T00:21

2020-10-19T00:21

справки

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Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ) — ведущий научно-образовательный центр Урала и один из крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации. <a href="https://bigenc.ru/education/text/4700653" target="_blank">Создан в 2010 году в Екатеринбурге</a> (в 1924-1991 годах - Свердловск) на базе Уральского государственного технического университета и Уральского государственного университета им. А. М. Горького. История УрФУ началась 19 октября 1920 года, когда председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет об учреждении в Екатеринбурге Уральского государственного университета - учебного заведения европейского типа, состоящего из шести самостоятельных институтов: горного, политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, общественных наук и рабочего факультета. К январю 1921 года на одиннадцати факультетах университета обучались более 2,5 тысячи студентов. В нем работали 293 педагога, среди них — <a href="https://urfu.ru/ru/about/history/1920-30/" target="_blank">53 профессора</a>.<a href="http://gaso-ural.ru/novosti/?n=365" target="_blank">В 1925 году</a> Уральский государственный университет был переименован в Уральский политехнический институт, который в июле 1930 года в ходе реформы высшего образования СССР был разделен на несколько отдельных высших технических учебных заведений. В 1931 году в качестве самостоятельного вуза был восстановлен Свердловский государственный университет; в 1936 году ему было присвоено имя Алексея Горького. В 1934 году на базе шести втузов был воссоздан Уральский политехнический институт, который стал называться Уральским индустриальным институтом. В конце года ему было присвоено <a href="https://urfu.ru/ru/about/history/1930-40/" target="_blank">имя Сергея Кирова</a>. В 1945 году Свердловский государственный университет был переименован в Уральский государственный университет имени А.М. Горького (УрГУ). В свою очередь, в 1948 году Уральский индустриальный институт был снова переименован в Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова (УПИ). В 1970-е годы в УПИ обучалось свыше 26 тысяч человек, в УрГУ – <a href="https://urfu.ru/ru/about/history/1970-80/" target="_blank">около шести тысяч</a>. В 1992 году Уральский политехнический институт <a href="https://urfu.ru/ru/about/history/1990-2000/" target="_blank">переименовали</a> в Уральский государственный технический университет (УГТУ), а в 2000 году он <a href="https://www.prlib.ru/history/619646" target="_blank">получил наименование</a> Уральского государственного технического университета — УПИ (УГТУ-УПИ). В 2008 году УГТУ-УПИ было <a href="https://urfu.ru/ru/about/history/2000-2010/" target="_blank">присвоено</a> имя первого президента России Бориса Ельцина. В конце 2009 года вышел <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/29995" target="_blank">указ</a> президента РФ о создании пяти федеральных университетов, в том числе — Уральского, на базе УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 2 апреля 2010 года УГТУ-УПИ был <a href="https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-02.04.2010-N-501-r/" target="_blank">преобразован</a> в Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. На основании приказа министерства образования и науки от 2 февраля 2011 года к нему был <a href="https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/foundation/prikaz_No_155_o_reorganizacii_UrFU_2.02.2011.pdf" target="_blank">присоединен</a> Уральский государственный университет им. А.М. Горького.Таким образом, был завершен исторический цикл и университет, который был создан в 1920 году как единый вуз, призванный давать всестороннюю подготовку своим выпускникам, вновь <a href="https://www.ekburg.ru/news/18/45074-istoriya-93-goda-nazad-byl-sozdan-uralskiy-gosudarstvennyy-universitet/" target="_blank">обрел свой первоначальный статус</a>.В составе университета <a href="https://urfu.ru/ru/instituty/" target="_blank">13 профильных институтов</a> и другие учебно-научные подразделения, <a href="https://urfu.ru/sveden/common/" target="_blank">шесть филиалов</a>, <a href="http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=73" target="_blank">Зональная научная библиотека</a>. Университет располагает 14 учебными корпусами, 164 научно-исследовательскими лабораториями. В нем обучаются 35 тысяч студентов, в том числе четыре тысячи иностранных студентов и слушателей из 84 стран. В УрФУ работают около четырех тысяч научно-педагогических сотрудников, среди них 583 доктора наук, 1878 кандидатов наук, 23 действительных члена и члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), один член-корреспондент Академии художеств, 53 академика и члена-корреспондента отраслевых академий, 38 членов зарубежных и международных академий. <a href="https://urfu.ru/ru/about/today/figures/" target="_blank">Обучение</a> в университете осуществляется по 108 направлениям бакалавриата, 107 программам магистратуры и 27 специальностям.УрФУ осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по <a href="https://urfu.ru/ru/applicant/aspirantura/" target="_blank">30 направлениям</a>.<a href="https://urfu.ru/ru/about/administration/persons/content/6/" target="_blank">Ректор университета</a> — кандидат исторических наук Виктор Кокшаров. За 100-летнюю историю вузом было подготовлено более <a href="https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/ekaterinburg_ufu/index.php" target="_blank">300 тысяч выпускников</a>. <a href="https://alumni.urfu.ru/ru/vypuskniki/" target="_blank">Среди них</a> выдающиеся промышленники, политики, общественные деятели, работники научной сферы, режиссеры, писатели, журналисты, которые сделали значительный вклад в развитие не только Урала, но и России. Наиболее известными выпускниками являются первый президент РФ <a href="https://bigenc.ru/domestic_history/text/3089465" target="_blank">Борис Ельцин</a> (1931-2007), эколог, зоолог, академик РАН <a href="http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=6ae54e21-0868-41ee-be61-9e1399c6d485" target="_blank">Владимир Большаков</a>, электрохимик, академик РАН <a href="https://bigenc.ru/chemistry/text/861705" target="_blank">Алексей Барабошкин</a> (1925-1995), математик, академик РАН <a href="https://bigenc.ru/mathematics/text/2696450" target="_blank">Юрий Осипов</a>. Вуз осуществляет не только образовательную функцию, но и выступает как <a href="http://www.edu.ru/vuz/card/uralskij-federalnyj-universitet-imeni-pervogo-prezidenta-rossii-b-n-elcina/fgos" target="_blank">крупный научный центр</a> Уральского федерального округа. <a href="https://urfu.ru/ru/science/osnovnye-napravlenija-nauchnoi-dejatelnosti/" target="_blank">Основные направления</a> научной деятельности Уральского федерального университета являются био- и химические технологии, естественные науки, информационные технологии, математика, машиностроение, металлургия, новые материалы и материаловедение, социально-политические и гуманитарные исследования и технологии, строительство, экономика и управление, энергетика. УРФУ, консолидируя вокруг себя институты РАН, университеты и индустриальных партнеров, принимает участие <a href="https://urfu.ru/ru/science/futurerussia/" target="_blank">в пяти национальных проектах</a> РФ: "Наука", "Образование", "Цифровая экономика", "Здравоохранение" и "Экология".Среди последний достижений ученых университета создание нового типа материалов для <a href="https://ria.ru/20200817/1575785374.html" target="_blank">энергетики будущего</a> (совместно с коллегами из Индии), синтез гибридных соединений, одновременно обладающих противовирусными и <a href="https://ria.ru/20201005/urfu-1578094489.html" target="_blank">антиоксидантными свойствами</a>, открытие механизма, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые <a href="https://ria.ru/20201001/uchenye-1578053229.html" target="_blank">другие</a> заболевания у человека, разработка лекарственного препарата "Триазавирин" (совместно с исследователями Уральского отделения РАН), который оказался эффективен при лечении <a href="https://urfu.ru/ru/news/26069/" target="_blank">клещевого вирусного энцефалита</a>, а также болезни, вызванной коронавирусной инфекцией — <a href="https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577064680.html" target="_blank">COVID-19</a>.УРФУ <a href="https://journals.urfu.ru/" target="_blank">издает несколько журналов</a>, в том числе "Известия УрФУ", " Вестник УрФУ", "Экономика региона", "Уральское востоковедение", "Вопросы ономастики" и др.На 2020 год учебное заведение занимает <a href="https://urfu.ru/ru/about/today/figures/" target="_blank">331 место</a> в престижном мировом рейтинге университетов QS (World University Ranking). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки