Уральский федеральный университет им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники международной акции "Тест по истории Отечества" в Уральском государственном университете в Екатеринбурге
Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ) — ведущий научно-образовательный центр Урала и один из крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации. Создан в 2010 году в Екатеринбурге (в 1924-1991 годах - Свердловск) на базе Уральского государственного технического университета и Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
История УрФУ началась 19 октября 1920 года, когда председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет об учреждении в Екатеринбурге Уральского государственного университета - учебного заведения европейского типа, состоящего из шести самостоятельных институтов: горного, политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, общественных наук и рабочего факультета. К январю 1921 года на одиннадцати факультетах университета обучались более 2,5 тысячи студентов. В нем работали 293 педагога, среди них — 53 профессора.
В 1925 году Уральский государственный университет был переименован в Уральский политехнический институт, который в июле 1930 года в ходе реформы высшего образования СССР был разделен на несколько отдельных высших технических учебных заведений. В 1931 году в качестве самостоятельного вуза был восстановлен Свердловский государственный университет; в 1936 году ему было присвоено имя Алексея Горького. В 1934 году на базе шести втузов был воссоздан Уральский политехнический институт, который стал называться Уральским индустриальным институтом. В конце года ему было присвоено имя Сергея Кирова.
В 1945 году Свердловский государственный университет был переименован в Уральский государственный университет имени А.М. Горького (УрГУ). В свою очередь, в 1948 году Уральский индустриальный институт был снова переименован в Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова (УПИ).
В 1970-е годы в УПИ обучалось свыше 26 тысяч человек, в УрГУ – около шести тысяч.
В 1992 году Уральский политехнический институт переименовали в Уральский государственный технический университет (УГТУ), а в 2000 году он получил наименование Уральского государственного технического университета — УПИ (УГТУ-УПИ). В 2008 году УГТУ-УПИ было присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина.
В конце 2009 года вышел указ президента РФ о создании пяти федеральных университетов, в том числе — Уральского, на базе УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 2 апреля 2010 года УГТУ-УПИ был преобразован в Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. На основании приказа министерства образования и науки от 2 февраля 2011 года к нему был присоединен Уральский государственный университет им. А.М. Горького.
Таким образом, был завершен исторический цикл и университет, который был создан в 1920 году как единый вуз, призванный давать всестороннюю подготовку своим выпускникам, вновь обрел свой первоначальный статус.
В составе университета 13 профильных институтов и другие учебно-научные подразделения, шесть филиалов, Зональная научная библиотека. Университет располагает 14 учебными корпусами, 164 научно-исследовательскими лабораториями. В нем обучаются 35 тысяч студентов, в том числе четыре тысячи иностранных студентов и слушателей из 84 стран. В УрФУ работают около четырех тысяч научно-педагогических сотрудников, среди них 583 доктора наук, 1878 кандидатов наук, 23 действительных члена и члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), один член-корреспондент Академии художеств, 53 академика и члена-корреспондента отраслевых академий, 38 членов зарубежных и международных академий.
Обучение в университете осуществляется по 108 направлениям бакалавриата, 107 программам магистратуры и 27 специальностям.
УрФУ осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 30 направлениям.
Ректор университета — кандидат исторических наук Виктор Кокшаров.
За 100-летнюю историю вузом было подготовлено более 300 тысяч выпускников. Среди них выдающиеся промышленники, политики, общественные деятели, работники научной сферы, режиссеры, писатели, журналисты, которые сделали значительный вклад в развитие не только Урала, но и России. Наиболее известными выпускниками являются первый президент РФ Борис Ельцин (1931-2007), эколог, зоолог, академик РАН Владимир Большаков, электрохимик, академик РАН Алексей Барабошкин (1925-1995), математик, академик РАН Юрий Осипов.
Вуз осуществляет не только образовательную функцию, но и выступает как крупный научный центр Уральского федерального округа. Основные направления научной деятельности Уральского федерального университета являются био- и химические технологии, естественные науки, информационные технологии, математика, машиностроение, металлургия, новые материалы и материаловедение, социально-политические и гуманитарные исследования и технологии, строительство, экономика и управление, энергетика.
УРФУ, консолидируя вокруг себя институты РАН, университеты и индустриальных партнеров, принимает участие в пяти национальных проектах РФ: "Наука", "Образование", "Цифровая экономика", "Здравоохранение" и "Экология".
Среди последний достижений ученых университета создание нового типа материалов для энергетики будущего (совместно с коллегами из Индии), синтез гибридных соединений, одновременно обладающих противовирусными и антиоксидантными свойствами, открытие механизма, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, разработка лекарственного препарата "Триазавирин" (совместно с исследователями Уральского отделения РАН), который оказался эффективен при лечении клещевого вирусного энцефалита, а также болезни, вызванной коронавирусной инфекцией — COVID-19.
УРФУ издает несколько журналов, в том числе "Известия УрФУ", " Вестник УрФУ", "Экономика региона", "Уральское востоковедение", "Вопросы ономастики" и др.
На 2020 год учебное заведение занимает 331 место в престижном мировом рейтинге университетов QS (World University Ranking).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников