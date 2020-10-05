https://ria.ru/20201005/urfu-1578094489.html
В России разработали противовирусное средство с уникальным действием
Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:00
2020-10-05T03:00
2020-10-05T09:30
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
уральский федеральный университет
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573372861.html" target="_blank">УрФУ</a>). По словам авторов, препараты на основе новых веществ могут существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-020-02466-2" target="_blank">Analytical and Bioanalytical Chemistry</a>.При вирусных заболеваниях, как объяснили специалисты УрФУ, в организме может наступить окислительный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на клеточном уровне. Это провоцирует образование очагов воспаления и различных легочных патологий, осложняющих течение болезни и даже перетекающих в хронические формы.Ученым УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Прямых аналогов этих соединений, как отметили специалисты, сегодня в мире нет.Сотрудники кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ синтезировали целую линейку соединений, представляющих собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.Работа основывалась на данных комплексного антиоксидантного скрининга, позволяющего определить точную роль того или иного вещества в кислородном обмене в организме. По словам ученых, исследования противовирусной активности новых соединений стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.В дальнейшем исследовательский коллектив намерен продолжить лабораторные исследования нового семейства соединений для обнаружения "лидеров" в противовирусной активности, а также исследовать закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.
https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html
https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html
https://ria.ru/20200914/tyumgu-1577094202.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ
). По словам авторов, препараты на основе новых веществ могут существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений. Результаты опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry
.
При вирусных заболеваниях, как объяснили специалисты УрФУ, в организме может наступить окислительный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на клеточном уровне. Это провоцирует образование очагов воспаления и различных легочных патологий, осложняющих течение болезни и даже перетекающих в хронические формы.
Ученым УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Прямых аналогов этих соединений, как отметили специалисты, сегодня в мире нет.
"Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает. Применение препарата с подобным двойным действием может существенно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний", — рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.
Сотрудники кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ синтезировали целую линейку соединений, представляющих собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.
Работа основывалась на данных комплексного антиоксидантного скрининга, позволяющего определить точную роль того или иного вещества в кислородном обмене в организме. По словам ученых, исследования противовирусной активности новых соединений стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
В дальнейшем исследовательский коллектив намерен продолжить лабораторные исследования нового семейства соединений для обнаружения "лидеров" в противовирусной активности, а также исследовать закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.