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https://ria.ru/20201001/uchenye-1578053229.html
Российские ученые нашли возможный способ лечить психические заболевания
Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:02
2020-10-01T15:02
риа наука
открытия - риа наука
российская академия наук
уральский федеральный университет
санкт-петербургский государственный университет
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральский федеральный университет</a> (УрФУ)."Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", - говорится в сообщении.Статью об открытии соавторы опубликовали в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology &amp; Biological Psychiatry.Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой. В лабораторном исполнении данная модель, получившая широкое мировое признание, представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку."Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", - приводятся в сообщении слова Калуева.По его словам, на 20-й день вместо тревоги наблюдается другая экспериментальная патология — депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии.Научная группа профессора Калуева установила, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента."Если этот подход применить к другим болезням, можно допустить, что такие уникальные механизмы могут участвовать во "включении" не только конкретно тревоги и депрессии, но и любых других, причем необязательно психических, заболеваний. Например, известно, что депрессии способствует ожирение. Возможно, что, разрушая "нитку" — механизм, сопрягающий ожирение и депрессию, мы сможем "оторвать" одно заболевание от другого и таким образом усилить терапию обоих данных расстройств", - цитирует УрФУ Калуева.
https://ria.ru/20200915/onischenko-1577279997.html
https://ria.ru/20201001/depressiya-1578028379.html
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открытия - риа наука, российская академия наук, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет

Российские ученые нашли возможный способ лечить психические заболевания

15:02 01.10.2020
 
© Depositphotos / JaykaylПечальная девушка
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / Jaykayl
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг Уральский федеральный университет (УрФУ).
"Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", - говорится в сообщении.
Статью об открытии соавторы опубликовали в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.
Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО РАН, доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой. В лабораторном исполнении данная модель, получившая широкое мировое признание, представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку.
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"Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", - приводятся в сообщении слова Калуева.
По его словам, на 20-й день вместо тревоги наблюдается другая экспериментальная патология — депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии.
Научная группа профессора Калуева установила, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента.
"Если этот подход применить к другим болезням, можно допустить, что такие уникальные механизмы могут участвовать во "включении" не только конкретно тревоги и депрессии, но и любых других, причем необязательно психических, заболеваний. Например, известно, что депрессии способствует ожирение. Возможно, что, разрушая "нитку" — механизм, сопрягающий ожирение и депрессию, мы сможем "оторвать" одно заболевание от другого и таким образом усилить терапию обоих данных расстройств", - цитирует УрФУ Калуева.
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