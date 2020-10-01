https://ria.ru/20201001/uchenye-1578053229.html

Российские ученые нашли возможный способ лечить психические заболевания

Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:02

2020-10-01T15:02

2020-10-01T15:02

риа наука

открытия - риа наука

российская академия наук

уральский федеральный университет

санкт-петербургский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574178525_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_513ebbb2633575cb96134318c5631d88.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Российские ученые открыли механизм, который, возможно, позволит лечить психические и практически любые другие заболевания у человека, сообщает в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральский федеральный университет</a> (УрФУ)."Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания", - говорится в сообщении.Статью об открытии соавторы опубликовали в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.Научный коллектив, возглавляемый Аланом Калуевым, использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой. В лабораторном исполнении данная модель, получившая широкое мировое признание, представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку."Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги", - приводятся в сообщении слова Калуева.По его словам, на 20-й день вместо тревоги наблюдается другая экспериментальная патология — депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии.Научная группа профессора Калуева установила, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента."Если этот подход применить к другим болезням, можно допустить, что такие уникальные механизмы могут участвовать во "включении" не только конкретно тревоги и депрессии, но и любых других, причем необязательно психических, заболеваний. Например, известно, что депрессии способствует ожирение. Возможно, что, разрушая "нитку" — механизм, сопрягающий ожирение и депрессию, мы сможем "оторвать" одно заболевание от другого и таким образом усилить терапию обоих данных расстройств", - цитирует УрФУ Калуева.

https://ria.ru/20200915/onischenko-1577279997.html

https://ria.ru/20201001/depressiya-1578028379.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук, уральский федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет