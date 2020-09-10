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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577064680.html
В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19
Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:23
2020-09-10T22:08
распространение нового коронавируса
хэйлунцзян
российская академия наук
уральский федеральный университет
китай
екатеринбург
в мире
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Валерий Чарушин.Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса."Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Uralskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Уральского федерального университета</a> (УрФУ) слова Чарушина.По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции <a href="http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/" target="_blank" data-auto="true">Хэйлунцзян</a> проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
хэйлунцзян
китай
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хэйлунцзян, российская академия наук, уральский федеральный университет, китай, екатеринбург, в мире

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

21:23 10.09.2020 (обновлено: 22:08 10.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапсулы лекарства "Триазавирин" в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ
Капсулы лекарства Триазавирин в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.
Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса.
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"Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.
По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.
УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХэйлунцзянРоссийская академия наукУральский федеральный университетКитайЕкатеринбургВ мире
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