https://ria.ru/20201019/karabakh-1580442245.html

В окрестностях Степанакерта прогремели взрывы

Четыре взрыва раздались в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:21

2020-10-19T11:21

2020-10-19T14:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Четыре взрыва раздались в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Какие цели оказались поражены, пока неизвестно. Сирену воздушной тревоги в городе не включали.Ранее власти <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> заявили о продолжении боев на южном направлении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, в мире