https://ria.ru/20201018/karabakh-1580400540.html

Немецкие депутаты посетили Карабах

Делегация немецких депутатов из бундестага и ландтага земли Бранденбург посетила непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:58

2020-10-18T22:58

2020-10-18T22:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

бундестаг германии

нагорно-карабахская республика

германия

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Делегация немецких депутатов из бундестага и ландтага земли Бранденбург посетила непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает корреспондент РИА Новости.В делегацию вошли, в частности, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестага</a> Штеффен Котре, вице-президент парламента (ландтага) земли <a href="http://ria.ru/location_Brandenburg/" target="_blank" data-auto="true">Бранденбург</a> Андреас Галлау и депутат этого же ландтага Андреас Калбиц. Все политики являются членами партии "Альтернатива для Германии".Они посетили пострадавшие от обстрелов районы Степанакерта и соседних населенных пунктов, а также дали пресс-конференцию."Мы побывали в Шуши и увидели, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> ударил по церкви. Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> мы своими глазами увидели, что ракетному обстрелу были подвергнуты жилые здания, вблизи которых не было ни одного военного объекта или военной техники. Мы зафиксировали, что Азербайджан при поддержке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> напал на мирных жителей Арцаха, что является огромным преступлением против человечества. Для того чтобы эта война поскорее закончилась, необходимо ввести санкции против Азербайджана и Турции", - заявил депутат Котре на брифинге в Степанакерте.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бундестаг германии, нагорно-карабахская республика, германия, в мире