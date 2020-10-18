https://ria.ru/20201018/karabakh-1580331548.html

В Карабахе рассказали о ситуации в регионе после соглашения о перемирии

Режим гуманитарного перемирия действует на некоторых участках линии соприкосновения в Карабахе, но есть направления, где Азербайджан пытается прорвать оборону,... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:17

2020-10-18T09:17

2020-10-18T10:29

обсе

нато

одкб

нагорно-карабахская республика

москва

сша

безопасность

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости.</strong> Режим гуманитарного перемирия действует на некоторых участках линии соприкосновения в Карабахе, но есть направления, где <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> пытается прорвать оборону, заявил советник президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Давид Бабаян.По его словам, основная цель азербайджанских военных — находящееся на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> на реке Аракс водохранилище у Худаферинских мостов, которым в основном пользуется иранская сторона. "Противник пытается вывести из строя или захватить этот стратегически важный узел, чтобы получить рычаги влияния на Иран", — отметил Бабаян.Советник президента НКР подчеркнул, что режим прекращения огня бессрочный, несмотря на утверждения отдельных представителей азербайджанской стороны."Если они говорят о нескольких днях, значит, собираются прибегнуть к новым действиям. Но это перемирие бессрочное", — добавил он.В ночь на воскресенье стороны вновь обвинили друг друга в нарушении нового режима прекращения огня. Накануне <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что азербайджанская армия под прикрытием артиллерийского огня начала наступление на южном направлении линии соприкосновения. Утверждается, что подразделения НКР подбили четыре танка противника.В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии. Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нато, одкб, нагорно-карабахская республика, москва, сша, безопасность, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире