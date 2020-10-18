https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580328313.html

В Баку заявили, что уничтожили две армянские станции наведения ракет

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что в субботу из строя были выведены две станции наведения ракет ЗРК С-300 вооруженных сил Армении на линии... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:34

2020-10-18T08:34

2020-10-18T08:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

зрк с-300

т-72 "урал"

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявляет, что в субботу из строя были выведены две станции наведения ракет ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на линии соприкосновения в Карабахе."17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была относительно стабильной", - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.Уточняется, что "в результате действий, предпринятых азербайджанской армией в течение вчерашнего дня, на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила, две станции наведения ракет ЗРК С-300, 5 танков <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 2 РСЗО "Смерч", 1 гаубица-пушка Д-20, 1 зенитная пушка КС-19 и 6 единиц автомобильной техники противника"."Наши войска контролируют оперативную обстановку по всему фронту",- говорится в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580327996.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, зрк с-300, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире