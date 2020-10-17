https://ria.ru/20201017/karabakh-1580246385.html

Армия обороны Карабаха перечислила военные цели в азербайджанской Гяндже

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики перечислила свои легитимные военные цели в азербайджанском городе Гяндже. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T10:48

2020-10-17T10:48

2020-10-17T10:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> перечислила свои легитимные военные цели в азербайджанском городе <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a>."Легитимные военные дели, находящиеся в Гяндже: военно-воздушная база, вертолетная эскадрилья; бригада особого назначения внутренних войск; центр боевого управления <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a>; радиотехнический батальон; база горюче-смазочных материалов минобороны центрального подчинения; машиностроительный завод министерства оборонной промышленности, авиаремонтный завод и предприятие по ремонту артиллерии", - говорится в сообщении Армии обороны в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Там добавили, что среди целей есть и место постоянной дислокации мотострелковой бригады.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Сообщалось, что из-под завалов извлечены тела 13 человек, ранены 52 человека. Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла информацию <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об ударах с армянской территории по <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/gyandzhi-1580236537.html

https://ria.ru/20201017/aliev-1580238378.html

Он и Еще Раз Он Даже объяснять никому ничего не нужно. Варваров уничтожают в их логове. Все. Американцы не перечисляли военные цели в Афганистане. Талибы, точка. Русские не перечисляют цели в Сирии, игил. Точка! 13

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения. 2020-10-17T10:48 true PT1M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире