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Всемирная акция "Тотальный диктант"
"Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T02:01
2020-10-17T02:01
россия
тотальный диктант
справки
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"<a href="https://totaldict.ru/about/dlya-smi/" target="_blank">Тотальный диктант</a>" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции <a href="https://totaldict.ru/about/" target="_blank">создает известный писатель</a>. Принять участие в "<a href="https://ria.ru/event_Totalnyjj_diktant" target="_blank">Тотальном диктанте</a>" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Он проводится по принципу анонимности – никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ.В 2009 году организаторы <a href="http://totaldict.ru/nnov/1760-gazeta-deny-goroda-o-kursah-podgotovki-k-td-russkiy-po-chetvergam-/" target="_blank">пригласили</a> читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие 600 человек. В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские организации (вузы, школы, библиотеки). "Тотальный диктант" прошел на 17 площадках по всему городу и собрал около 2,5 тысячи участников. В числе написавших диктант были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. В роли "диктаторов" выступили известные в городе шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие. В 2019 году "Тотальный диктант" <a href="https://totaldict.ru/about/" target="_blank">написали</a> более 230 тысяч человек из 81 страны, более 180 тысяч человек — в России. За рубежом в акции <a href="https://ria.ru/20190415/1552697240.html" target="_blank">приняли участие</a> 23 682 человека на шести континентах. Также 25 участников написали диктант на арктических станциях, 127 человек написали диктант в воздухе на 3-х рейсах авиакомпании S7.<a href="https://totaldict.ru/about/faq/" target="_blank">Тотальный диктант</a> проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он является частью проекта, поэтому порядок проведения теста максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Материалы теста составляются на основе текста "Тотального диктанта". В экспертной группе – филологи, преподаватели русского как иностранного. В 2019 году тест TruD <a href="https://ria.ru/20190415/1552697240.html" target="_blank">написали</a> 5 020 человек в 46 странах в 150 городах. Во всех городах проведения акции "Тотальный диктант" проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными <a href="http://totaldict.ru/about/faq/" target="_blank">критериями</a> при проверке и оценке работ.Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" — минимум три раза."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за Тотальный диктант свидетельствуют, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст, изобилующий пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным количеством ошибок. В разные годы авторами диктанта были известные литераторы Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, чей роман "Лавр" в 2013 году был удостоен премии "Большая книга", <a href="http://ria.ru/world/20160312/1388923084.html" target="_blank">в 2016 году</a> текст для "Тотального диктанта" написал детский писатель Андрей Усачев. Автором "Тотального диктанта" <a href="https://ria.ru/society/20170410/1491918915.html" target="_blank">в 2017 году</a> был лауреат "Большой книги", писатель Леонид Юзефович, <a href="https://ria.ru/society/20180127/1513457208.html" target="_blank">в 2018 году</a> – автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина, в 2019 году - <a href="https://ria.ru/20181107/1532269114.html" target="_blank">российский писатель Павел Басинский</a>. В 2020 году акция "Тотальный диктант" <a href="https://ria.ru/20200721/1574634878.html" target="_blank">состоится 17 октября</a>. Она должна была проходить 4 апреля, но была перенесена из-за сложной ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса. Столицей акции выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает писатель Андрей Геласимов.В этом году "Тотальный диктант" <a href="https://totaldict.ru/news/" target="_blank">организовал горячую линию</a> по телефону 8-800-333-12-60 для участников, у которых есть организационные и технические вопросы о проведении проекта. В 2020 году "Тотальный диктант" <a href="https://totaldict.ru/about/dlya-smi/" target="_blank">пройдет с использованием гранта</a> президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
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РИА Новости
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россия, тотальный диктант, справки

Всемирная акция "Тотальный диктант"

02:01 17.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка.
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.
Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Он проводится по принципу анонимности – никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ.
В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие 600 человек.
В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские организации (вузы, школы, библиотеки). "Тотальный диктант" прошел на 17 площадках по всему городу и собрал около 2,5 тысячи участников. В числе написавших диктант были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. В роли "диктаторов" выступили известные в городе шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект.
За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие.
В 2019 году "Тотальный диктант" написали более 230 тысяч человек из 81 страны, более 180 тысяч человек — в России. За рубежом в акции приняли участие 23 682 человека на шести континентах. Также 25 участников написали диктант на арктических станциях, 127 человек написали диктант в воздухе на 3-х рейсах авиакомпании S7.
Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию.
Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или как неродной, предусмотрен тест TruD. Он является частью проекта, поэтому порядок проведения теста максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Материалы теста составляются на основе текста "Тотального диктанта". В экспертной группе – филологи, преподаватели русского как иностранного. В 2019 году тест TruD написали 5 020 человек в 46 странах в 150 городах.
Во всех городах проведения акции "Тотальный диктант" проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.
Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между "тройкой" и "четверкой", между "двойкой" и "тройкой") и "пятерки" — минимум три раза.
"Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. А в написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания. Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что "пятерка" на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка "безграмотны". Отличные оценки за Тотальный диктант свидетельствуют, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст, изобилующий пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным количеством ошибок.
В разные годы авторами диктанта были известные литераторы Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, чей роман "Лавр" в 2013 году был удостоен премии "Большая книга", в 2016 году текст для "Тотального диктанта" написал детский писатель Андрей Усачев. Автором "Тотального диктанта" в 2017 году был лауреат "Большой книги", писатель Леонид Юзефович, в 2018 году – автор романа "Зулейха открывает глаза", писательница Гузель Яхина, в 2019 году - российский писатель Павел Басинский.
В 2020 году акция "Тотальный диктант" состоится 17 октября. Она должна была проходить 4 апреля, но была перенесена из-за сложной ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса. Столицей акции выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает писатель Андрей Геласимов.
В этом году "Тотальный диктант" организовал горячую линию по телефону 8-800-333-12-60 для участников, у которых есть организационные и технические вопросы о проведении проекта.
В 2020 году "Тотальный диктант" пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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