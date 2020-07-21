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"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
Команда организаторов просветительской акции "Тотальный диктант" начинает работу над образовательной системой по русскому языку для взрослых, в планах ―... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:12
россия
тотальный диктант
образование - общество
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РИА Новости
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353
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россия, тотальный диктант, образование - общество

"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых

11:12 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Команда организаторов просветительской акции "Тотальный диктант" начинает работу над образовательной системой по русскому языку для взрослых, в планах ― создание курсов для разных аудиторий и задач, сообщается на сайте акции.
Отмечается, что на протяжении семнадцати лет жизни проекта организаторы и филологический совет "Тотального диктанта" накапливали опыт преподавания русского языка взрослым, а также необходимые методические материалы.
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"Тотальный диктант" из мероприятия одного дня превращается в целую образовательную систему: именно так мы видим свою главную миссию и основную стратегическую задачу. Мы чувствуем запрос на обучение взрослых русскому языку и грамотности, но подобных разработанных методик сейчас нет... Наша задача - разработать такую систему обучения для разных профессий, задач, направлений", - приводятся на сайте слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

По ее словам, в будущем "Тотальный диктант" представит образовательную систему как для корпоративных, так и для частных целей, которая будет отвечать всем современным требованиям общения и меняться в соответствии с запросами времени и изменениями в языке.
Как добавляется на сайте, в ближайших планах у "Тотального диктанта" — разработка курсов для юристов, финансистов, чиновников и серия уроков по бизнес-правописанию, а также выпуск тематической образовательной литературы.
"Тотальный диктант — 2020" перенесен на 17 октября. Столицей акции в 2020 году выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов. "Тотальный диктант" пройдет с использованием гранта президента РФ.
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