"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Команда организаторов просветительской акции " Команда организаторов просветительской акции " Тотальный диктант " начинает работу над образовательной системой по русскому языку для взрослых, в планах ― создание курсов для разных аудиторий и задач, сообщается на сайте акции.

Отмечается, что на протяжении семнадцати лет жизни проекта организаторы и филологический совет "Тотального диктанта" накапливали опыт преподавания русского языка взрослым, а также необходимые методические материалы.

"Тотальный диктант" из мероприятия одного дня превращается в целую образовательную систему: именно так мы видим свою главную миссию и основную стратегическую задачу. Мы чувствуем запрос на обучение взрослых русскому языку и грамотности, но подобных разработанных методик сейчас нет... Наша задача - разработать такую систему обучения для разных профессий, задач, направлений", - приводятся на сайте слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

По ее словам, в будущем "Тотальный диктант" представит образовательную систему как для корпоративных, так и для частных целей, которая будет отвечать всем современным требованиям общения и меняться в соответствии с запросами времени и изменениями в языке.

Как добавляется на сайте, в ближайших планах у "Тотального диктанта" — разработка курсов для юристов, финансистов, чиновников и серия уроков по бизнес-правописанию, а также выпуск тематической образовательной литературы.