Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580112174.html
Шойгу привез в Казахстан документы о Великой Отечественной войне
Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:40
2020-10-16T15:17
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
сергей шойгу
казахстан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779062_0:289:3098:2032_1400x0_80_0_0_2de3d233e847fd85418a24df917338ed.jpg
<strong>НУР-СУЛТАН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> передал главе военного ведомства <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага в годы <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a>."Сегодня я привез в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы", - сказал Шойгу.Он уточнил, что подборка называется "Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны"."Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах", - сказал Шойгу.Кроме того, он передал коллеге архивные материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове."Думаю, что вы что-то из этого знаете, но, уверен, есть и то, о чем вы, может быть, и не знаете", - сказал Шойгу."Большое спасибо. Очень ценный для нас материал", - ответил Ермекбаев.Подчеркнув, что 2020-й - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр напомнил, что в июне подразделение казахстанской армии участвовало в параде на Красной площади."В сентябре уважаемый Нурлан Байузакович посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива", - отметил Шойгу.Он поблагодарил министра обороны, работников архивов Казахстана "за огромный вклад в создание этого уникального музея"."Это место, где сосредоточены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Признательны за такое активное участие в создании "Дороги памяти", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20200508/1571179350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200219/1564952758.html
3
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Великая Отечественная война победоносно завершилась!": 75 лет Победы
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12,8 миллиона человек. В период с 1945 года по 1947 год День Победы являлся выходным, затем надолго был объявлен рабочим днем. На 20-летие Победы в 1965 году 9 мая вновь вернули статус нерабочего дня.
2020-10-16T13:40
true
PT2M40S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779062_369:0:3098:2047_1400x0_80_0_0_fcb85e24925e67ee3983b81136508054.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, казахстан, общество

Шойгу привез в Казахстан документы о Великой Отечественной войне

13:40 16.10.2020 (обновлено: 15:17 16.10.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 16 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня я привез в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы", - сказал Шойгу.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане. - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая, 17:52
Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
Он уточнил, что подборка называется "Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны".
"Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах", - сказал Шойгу.
Кроме того, он передал коллеге архивные материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове.
"Думаю, что вы что-то из этого знаете, но, уверен, есть и то, о чем вы, может быть, и не знаете", - сказал Шойгу.
Контакты с негативов, снятых фотокорреспондентами газеты Красная звезда во время боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 19.02.2020
19 февраля, 09:4475 лет Победы - Радио Sputnik
Минобороны опубликовало архив выпусков "Красной звезды" времен войны
"Большое спасибо. Очень ценный для нас материал", - ответил Ермекбаев.
Подчеркнув, что 2020-й - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр напомнил, что в июне подразделение казахстанской армии участвовало в параде на Красной площади.
"В сентябре уважаемый Нурлан Байузакович посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива", - отметил Шойгу.
Он поблагодарил министра обороны, работников архивов Казахстана "за огромный вклад в создание этого уникального музея".
"Это место, где сосредоточены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Признательны за такое активное участие в создании "Дороги памяти", - подчеркнул Шойгу.
 
Обсудить3
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуКазахстанОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния