https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580112174.html

Шойгу привез в Казахстан документы о Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:40

2020-10-16T13:40

2020-10-16T15:17

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

сергей шойгу

казахстан

общество

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<strong>НУР-СУЛТАН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> передал главе военного ведомства <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага в годы <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a>."Сегодня я привез в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы", - сказал Шойгу.Он уточнил, что подборка называется "Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны"."Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах", - сказал Шойгу.Кроме того, он передал коллеге архивные материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове."Думаю, что вы что-то из этого знаете, но, уверен, есть и то, о чем вы, может быть, и не знаете", - сказал Шойгу."Большое спасибо. Очень ценный для нас материал", - ответил Ермекбаев.Подчеркнув, что 2020-й - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр напомнил, что в июне подразделение казахстанской армии участвовало в параде на Красной площади."В сентябре уважаемый Нурлан Байузакович посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива", - отметил Шойгу.Он поблагодарил министра обороны, работников архивов Казахстана "за огромный вклад в создание этого уникального музея"."Это место, где сосредоточены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Признательны за такое активное участие в создании "Дороги памяти", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20200508/1571179350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200219/1564952758.html

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казахстан

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"Великая Отечественная война победоносно завершилась!": 75 лет Победы 9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12,8 миллиона человек. В период с 1945 года по 1947 год День Победы являлся выходным, затем надолго был объявлен рабочим днем. На 20-летие Победы в 1965 году 9 мая вновь вернули статус нерабочего дня. 2020-10-16T13:40 true PT2M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, казахстан, общество