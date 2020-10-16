https://ria.ru/20201016/karabakh-1580064885.html

Азербайджан не видит необходимости в российских наблюдателях в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил в интервью испанскому изданию Mundo, что в Баку не видят сейчас необходимости в отправке... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:06

2020-10-16T10:06

2020-10-16T10:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

обсе

сергей лавров

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил в интервью испанскому изданию <a href="https://www.elmundo.es/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mundo</a>, что в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не видят сейчас необходимости в отправке военных наблюдателей из России в Карабах."Давайте проясним. Азербайджан не ведет операцию на территории другой страны, а на той, которая находится под его суверенитетом, и мы не думаем, что сейчас применима отправка этих военнослужащих. В них нет необходимости в данный момент... Сначала армянские силы должны уйти и позволить вернуться перемещенным лицам - и после этого мы можем поговорить о силах по разъединению. Сейчас еще слишком преждевременно", - заявил Гаджиев.Говоря о шагах, на которые готова пойти азербайджанская сторона, Гаджиев заявил, что в Баку никогда "не исключали предоставления <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a> самоуправления в границах Азербайджана".Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью радиостанциям <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>, "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" и "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает, что в Нагорном Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово остается за сторонами конфликта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

Степан Краснов Азербайджан много чего не видит. В этом его проблема. Он так же не увидит приближение краха спокойной жизни. Война будет требовать больше и больше денег. 50

Егор Панкратов Так же они не увидят как бармалеи начнут обосновываться у них в стране и навязывать свои порядки. 45

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, обсе, сергей лавров, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире