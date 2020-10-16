https://ria.ru/20201016/armeniya-1580119983.html

В Армении прокомментировали видео с убийством пленных в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал варварством видео, на котором, по утверждениям армянской стороны, зафиксировано убийство пленных в Карабахе. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:17

2020-10-16T14:17

2020-10-16T17:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

никос дендиас

мид греции‎

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580087257_0:103:3275:1945_1400x0_80_0_0_8e13f4bdfe0f7f8364ec1b6e27302064.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян назвал варварством видео, на котором, по утверждениям армянской стороны, зафиксировано убийство пленных в Карабахе."Это показывает глубину варварства, с которой мы сталкиваемся, и то, что мы боремся за право на существование наших соотечественников", — сказал <u><a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/">Мнацаканян</a></u> на совместной пресс-конференции с главой <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/">МИД Греции</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/">Никосом Дендиасом</a></u>.Ранее в аппарате Защитника прав человека Армении заявили, что располагают видео- и фотосвидетельствами убийств армянских пленных военнослужащими армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Армянская сторона заявила,что задокументировала все источники, а эксперты установили место и время "совершения преступных действий". На основании этих материалов генпрокуратура непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> возбудила уголовное дело, обвинив азербайджанских военнослужащих в военном преступлении. Минобороны Азербайджана в свою очередь заявляет, что видео не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих, эти кадры – подготовленная армянской стороной инсценировка.По словам Мнацаканяна, армянская сторона намерена показать "эту глубину варварства" международному сообществу. По его мнению, из-за фактора участия в конфликте <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и международных террористов <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> считает, что может не прислушиваться к позиции международного сообщества. "Это опасно и имеет свои последствия. Для Армении вопрос остается простым - речь идет об экзистенциальной безопасности наших соотечественников. Приоритетным является признание права на самоопределение (Карабаха- ред.), которое становится и средством защиты", — сказал Мнацаканян. Он подчеркнул, что Баку столкнется с большим кризисом, но не сможет навязать силовым методом решения Карабаху. Министр отметил также, что армянская сторона готова продолжить работу с международным сообществом над достижением урегулирования.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/armeniya-1580104769.html

Закарий Дудин Это видео – подготовленная армянской стороной инсценировка. От армян все можно ожидать 110

Ramil Asgarov если хотите воевать воюйте по мужски. вспомните что творили в Ходжалы и других регионах в других странах. Телефонян и другии "политики" бесит всех со своими рассказами. 76

193

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-16T14:17 true PT1M11S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, обсе, никос дендиас, мид греции‎, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире