https://ria.ru/20201016/armeniya-1580104769.html

Глава МИД Армении обвинил Баку в нежелании выполнять режим перемирия

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом обвинил Баку в нежелании выполнять режим перемирия в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:14

2020-10-16T13:14

2020-10-16T13:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

никос дендиас

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с греческим коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Дендиасом</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в нежелании выполнять режим перемирия в Карабахе."Азербайджан открыто показывает, что не только отказывается выполнять режим перемирия, но и при подстрекательстве <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> стремится расширить географию конфликта путем открытой агрессии против суверенной территории Армении. Хотя понятно, что за этими действиями и решениями <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> стоит Турция, но всю ответственность за них будут нести власти Азербайджана", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a>.По его словам, с точки зрения региональной безопасности и стабильности угрозой является намерение Баку "превратить Азербайджан в зону влияния Турции и очага международного терроризма". Мнацаканян назвал "экпорт" боевиков в другие регионы одним из инструментов экспансионистской политики <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a>.Он поблагодарил греческого коллегу за визит в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в важный для Армении период и "выражение солидарности с армянским народом". Мнацаканян также заявил о поддержке позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> и <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> в связи ситуацией в Восточном Средиземноморье.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/armeniya-1580098039.html

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-16T13:14 true PT1M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, обсе, никос дендиас, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире