https://ria.ru/20201015/turtsiya-1579979975.html

Алиев заявил о фактическом участии Турции в переговорах по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Анкара фактически есть в переговорном процессе по Карабаху, по его словам, телефонная беседа президентов РФ и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:13

2020-10-15T17:13

2020-10-15T17:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> фактически есть в переговорном процессе по Карабаху, по его словам, телефонная беседа президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и Реджепа Тайипа Эрдогана это показывает."Реалии, сегодняшняя ситуация показывает, что без участия Турции в регионе невозможно решение какого-либо вопроса. Это показывает история последних лет. Кому-то это может не понравится, но это факт, реальность", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>.По его словам, "позиция <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> такова, что Турция обязательно должна быть в процессе по Карабаху"."Если будет, то бои быстрее остановятся, начнется мирный этап. Я говорил, что Турция фактически уже имеет место (в переговорном процессе - ред.). Это показывают телефонные переговоры уважаемых Эрдогана и Путина. В предыдушие дни провели телефонные переговоры главы МИД Турции и России, министры обороны. Потому что они обсуждают карабахский вопрос", - сказал президент Азербайджана. Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

2

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире