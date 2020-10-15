https://ria.ru/20201015/terter-1579975124.html

В Турции осудили удар по азербайджанскому Тертеру

РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:47

2020-10-15T16:47

2020-10-15T16:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>АНКАРА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> решительно осуждает удар по кладбищу в азербайджанском городе Тертер, расценивая его как нарушение гуманитарного перемирия, говорится в заявлении турецкого МИД.Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> ранее заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро получили ранения."Мы решительно осуждаем продолжающиеся нападения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на населенные пункты Азербайджана. В результате нападения Армении на Тертер сегодня погибли три человека, пять получили ранения, в том числе присутствовавшие на похоронах. Армения продолжает игнорировать гуманитарное перемирие, объявленное 10 октября", - говорится в заявлении турецкого МИД.В заявлении также отмечается, что солидарность Турции с "героическим народом Азербайджана остается постоянной и всеобъемлющей".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

Ольга Занкова то есть Степанакерт и православный храм бомбить можно с точки зрения турок?.... Я все больше понимаю, почему Россия столько столетий с турками воевала...это экзистенциальный враг 14

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нагорно-карабахская республика

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире