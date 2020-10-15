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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/obstrel-1579881061.html
Алиев призвал изучить вопрос обстрела собора в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Карабахе требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:49
2020-10-15T08:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
франциск (хорхе марио бергольо)
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
ватикан
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Карабахе требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело рук армянской стороны".Ранее советник президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелу. Омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил пострадали трое журналистов."Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей", - заявил Алиев в интервью французскому телеканалу <a href="https://www.france24.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France 24</a>.По его словам, "Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций"."Его святейшество глава <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикана</a>, папа римский <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центре Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5 тысяч древних книг на армянском языке. Но что сделала <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман", - сказал Алиев.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
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обсе, франциск (хорхе марио бергольо), ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, ватикан, сша, в мире

Алиев призвал изучить вопрос обстрела собора в Карабахе

08:49 15.10.2020
 
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Карабахе требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело рук армянской стороны".
Ранее советник президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелу. Омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил пострадали трое журналистов.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
"Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей", - заявил Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
По его словам, "Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций".
"Его святейшество глава Ватикана, папа римский Франциск во время визита в Баку открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в Азербайджане очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центре Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5 тысяч древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман", - сказал Алиев.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ильхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаВатиканСШАВ мире
 
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