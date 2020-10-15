https://ria.ru/20201015/obstrel-1579881061.html

Алиев призвал изучить вопрос обстрела собора в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Карабахе требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:49

2020-10-15T08:49

2020-10-15T08:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

франциск (хорхе марио бергольо)

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

ватикан

сша

в мире

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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Карабахе требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело рук армянской стороны".Ранее советник президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелу. Омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил пострадали трое журналистов."Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей", - заявил Алиев в интервью французскому телеканалу <a href="https://www.france24.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France 24</a>.По его словам, "Азербайджан является страной с очень высоким уровнем религиозной толерантности, это отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций"."Его святейшество глава <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикана</a>, папа римский <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> открыто заявил, что уровень межкультурного и межрелигиозного диалога в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> очень высок. Вы, наверное, видели расположенную в центре Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5 тысяч древних книг на армянском языке. Но что сделала <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот. Они содержат там свиней, оскорбляя таким образом не только наши чувства, но и чувства всех мусульман", - сказал Алиев.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

2

нагорно-карабахская республика

ватикан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, франциск (хорхе марио бергольо), ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, ватикан, сша, в мире