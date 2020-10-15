https://ria.ru/20201015/karabakh-1580008183.html

Алиев заявил о приверженности принципам ОБСЕ по урегулированию в Карабахе

Баку остается приверженным урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов, определенных Минской группой ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:46

2020-10-15T18:46

2020-10-15T18:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

интервью алиева риа новости

обсе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> остается приверженным урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов, определенных Минской группой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, заявил в интервью РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Эти принципы выработаны на протяжении многих лет. Более чем десяти лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> мы очень активно продвигались в процессе согласования позиций", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Что касается базовых принципов, там все четко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе это юго-восточная часть оккупированных территорий – пять районов. На втором этапе – это территории, которые расположены между <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и Арменией – Лачинский и Кельбаджарский районы. Открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе. Возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, которые должны быть согласованы сторонами", - добавил президент.По его словам, "это базовые принципы, которым Азербайджан всегда выражал уважение и мы их разрабатывали".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Мадридские принципы были предложены посредниками Еревану и Баку в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в 2007 году. В частности, они предполагали поэтапную передачу Азербайджану потерянных им во время вооруженного конфликта сопредельных с Нагорным Карабахом районов, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской АССР, организацию коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, предоставление Карабаху временного статуса и возвращение туда беженцев.

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: "Базовые принципы урегулирования" Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:46 true PT4M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью алиева риа новости, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире