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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1580005419.html
Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе
Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:37
2020-10-15T19:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
интервью пашиняна риа новости
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Планы <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> блицкригом взять под контроль <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> на данный момент провалились, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/aliev-1580003819.html
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нагорный карабах
азербайджан
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Пашинян: "Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах провалились"
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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интервью пашиняна риа новости, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе

18:37 15.10.2020 (обновлено: 19:38 15.10.2020)
 
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону. И фактически мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

Местные жители приготовили кровати для ночевки в подвале одного из домов города Шуши
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

Последствия обстрелов на улице в городе Шуши
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

Местные жители в подвале одного из домов города Мартуни
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

Житель в окне жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

Пострадавший в результате ракетного обстрела в больнице города Гянджа
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

Местные жители встречаются в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

Дом в Мартакерте, покинутый местными жителями из-за обстрелов города
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 18:30
Алиев: армяне и азербайджанцы в будущем должны мирно жить в НКР
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Пашиняна РИА НовостиНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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