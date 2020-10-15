https://ria.ru/20201015/karabakh-1579876646.html

Алиев опроверг сообщения о военном участии Турции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция участвует в процессе по Карабаху только в политической плоскости, по его словам, военного участия Анкары... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:15

2020-10-15T07:15

2020-10-15T09:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

турция

сша

баку

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<strong>БАКУ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> участвует в процессе по Карабаху только в политической плоскости, по его словам, военного участия <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> нет.По его словам, на территории Азербайджана находятся турецкие истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, но они остались в стране после совместных военных учений."Кстати, в прошлом году мы провели с Турцией 10 совместных военных учений, включая учения военно-воздушных сил. В этом году в связи с пандемией мы провели всего два учения. Так получилось, что после военных учений произошли нынешние столкновения. Таким образом, мы решили оставить F-16 на земле, и они находятся на земле, а не в воздухе", - заявил Алиев.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан </a>потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

турция

сша

баку

азербайджан

анкара

армения

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