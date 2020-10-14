https://ria.ru/20201014/obstrel-1579799969.html

Баку обвинил Ереван в 548 ракетных обстрелах с начала перемирия

Свыше 540 ракетных обстрелов было нанесено армянскими вооруженными силами по территории Азербайджана с момента установления гуманитарного перемирия, заявила... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:24

2020-10-14T16:24

2020-10-14T16:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Свыше 540 ракетных обстрелов было нанесено армянскими вооруженными силами по территории <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с момента установления гуманитарного перемирия, заявила уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в день, с которого участники переговоров условились прекратить огонь, стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.По ее мнению, военно-политическое руководство Армении сознательно наносит удары по гражданскому населению, нарушая все нормы и принципы международного гуманитарного права. "Нами была проведена миссия по установлению фактов нарушения всех фундаментальных прав и свобод азербайджанского населения. В результате проведенной миссии был составлен отчет, который мы уже направили во все авторитетные международные организации и настоятельно требуем от международных организаций дать достойную справедливую реакцию армянскому военно-политическому руководству", — добавила омбудсмен.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире