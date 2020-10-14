https://ria.ru/20201014/mir-1579738847.html

В Карабахе призвали принудить Азербайджан к миру

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Азербайджану удалось местами вклиниться в линию обороны Карабаха и подчеркнул,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:30

2020-10-14T12:30

2020-10-14T12:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

обсе

нагорно-карабахская республика

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сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> удалось местами вклиниться в линию обороны Карабаха и подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> нужно принудить к перемирию.По его словам, после решения об объявлении гуманитарного перемирия, "противник, воспользовавшись поводом, начал более массированные военные действия, в основном на южном направлении". "Противнику удалось где-то вклиниться, где-то получить преимущество и продвинуть фронт на большую глубину. Мы понимаем, что единственный путь - навязать противнику перемирие", - сказал Арутюнян в видеообращении в Facebook.Вместе с тем, он заявил, что Карабах готов без предусловий взять на себя ответственность в рамках гуманитарной миссии и продолжить переговоры по решению проблемы мирным путем. Он также призвал соотечественников консолидироваться и начать участвовать в боевых действиях.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Tatyana Miloserdova 30 лет мы были принуждены к "миру" Хватит уже!Проиграли значит выводите войска и будет вам мир.Карабах - это Азербайджан! И точка! 88

Mar Nightmare Ну т.е. им прижали хвост и они начали громко верещать о помощи? А нечего было расселяться на чужих землях - пришло время отдавать. Всё правильно делает Азербайджан. 70

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире